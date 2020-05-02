McClaren: "Ik heb er spijt van dat ik niet bij Twente ben gebleven"

Achteraf had Steve McClaren bij FC Twente willen blijven. De Engelse trainer vertrok na de titel in 2010 - vandaag precies tien jaar geleden - naar VfL Wolfsburg. "Ik heb er spijt van dat ik niet ben gebleven", bekent de 58-jarige McClaren.

"Ik dacht dat ik een nieuwe stap moest maken, dat het niet beter kon met Twente. Maar ik had moeten blijven", zegt de voormalig bondscoach van Engeland tegen de Tubantia. In 2012 kwam hij alsnog terug naar de Grolsch Veste. "Ik heb daar dan weer geen spijt van, ook al liep het niet goed af."

Op 2 mei 2010 veroverde FC Twente zijn eerste en enige landstitel, wat ertoe leidde dat @THEOJANSSEN1981 op de snelweg uit de bus sprong. Maar de titel was meer dan dat. Het bleek het begin van een decennium met hoge pieken en diepe dalen.



Lees meer ➡️ https://t.co/4MtVsAnlwy pic.twitter.com/f27xgSC0Io — NOS Sport (@NOSsport) May 2, 2020

Dat jaar volgde McClaren de ontslagen Co Adriaanse op. Bijna veertien maanden later vertrok ook hij vroegtijdig. "Ik merkte dat iedereen verder was gegaan tijdens mijn afwezigheid. Het was niet meer hetzelfde. Veel spelers waren weg, de nieuwe jongens waren goed, maar hadden nog niet de ervaring. Toch denk ik nog vaak aan de 6-2 zege uit tegen PSV. Dat was top. En aan alles, want het was vooral een prachtige tijd."