VVV-Venlo haalt transfervrije Schmitz (31) na tip van Unnerstall

VVV-Venlo heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Lukas Schmitz (31). Niet geheel verrassend is dat opnieuw een Duitser, die op advies van Lars Unnerstall - oud-keeper van de Eredivisionist - in beeld kwam bij de Limburgers. De linksback tekent een contract voor twee jaar, met de optie voor nog een jaar.

Dat meldt de club via het clubkanaal. Schmitz heel veel internationale ervaring: hij speelde voor onder andere Schalke 04, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf (waar hij samenspeelde met Unnerstal) en sinds 2018 het Oostenrijkse Wolfsberger AC, namens wie hij afgelopen seizoen minuten maakte in de Europa League. In totaal speelde hij meer dan honderd officiële duels in de Bundesliga en kwam hij ook uit in de Champions- en Europa League. "Lukas kwam bij ons op de radar door een tip van Lars Unnerstall, met wie hij nog samen speelde bij Fortuna Düsseldorf", aldus technisch manager Stan Valckx.

"We hebben hem een tijd gevolgd. Hij is een verdediger die makkelijk voetbalt, met drive naar voren. Hij kan als linkervleugelverdediger uit de voeten, maar ook als verdedigende middenvelder. Lukas heeft enorm veel ervaring opgedaan in de Duitse én Oostenrijkse Bundesliga en in de Europese clubcompetities waarin hij uitkwam en kan met die bagage extra sturing bieden in de verdedigende linies." Eerder werd ook Guus Huppers al gepresenteerd als aanwinst.

Schmitz zelf heeft voor zijn komst naar Venlo zelf ook geïnformeerd bij oude ploeggenoten. "Daar kwamen zeer lovende berichten uit. De club was daarnaast zeer doortastend", laat hij weten. "Ik heb de Eredivisie altijd met veel belangstelling gevolgd. Er wordt aanvallend en leuk voetbal gespeeld. Dat ligt mij wel. Maar het belang van het verdedigende aspect mag daarbij zeker niet uit het oog worden verloren. Dat is dan ook één van mijn belangrijkste taken. Ik kijk ernaar uit om mijn opwachting te maken voor VVV-Venlo."