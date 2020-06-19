Live voetbal 1

Ajax bindt twee jeugdspelers, FC Groningen heeft staf rond

Lars van Mil
19 juni 2020, 19:05

Ajax heeft vrijdag twee jeugdspelers hun eerste profcontract gegeven. Het gaat om Nordin Musampa en Terrence Douglas. Beide achttienjarige verdedigers sluiten vanaf komend seizoen aan bij de beloftenploeg van de Amsterdammers.

De verbintenis van Musampa geldt voor de komende twee jaar, die van Douglas loopt een seizoen langer door. Musampa kwam vier jaar geleden over van Almere City. Ruim een jaar geleden debuteerde hij bij Jong Ajax al in het betaalde voetbal. Ook Douglas speelde al eens voor de beloftenploeg. Sinds 2009 loopt hij al rond bij Ajax.

Staf FC Groningen rond

FC Groningen heeft de technische staf voor komend seizoen rond. Sascha Marth gaat Danny Buijs assisteren en richt zich specifiek op de keepers. De 27-jarige Oostenrijker kent een verleden als keeperscoördinator bij de opleiding van Red Bull Salzburg. In Groningen is Marth de opvolger van Bas Roorda, die als teammanager verkaste naar PSV. "Sascha is jong, ambitieus en heeft in verschillende landen gewerkt waar hij waardevolle ervaringen heeft opgedaan", licht technisch directeur Mark-Jan Fledderus toe op het clubkanaal van Groningen.

