Live voetbal

Cambuur en De Graafschap staken gevecht met de KNVB

0 reacties
Remco
10 juni 2020, 19:31

SC Cambuur en De Graafschap verloren de rechtszaak van de KNVB en konden nog in hoger beroep gaan, maar laten dat schieten. De clubs gaan niet verder in gevecht met de bond en leggen zich er dus bij neer dat ze komend seizoen in de Eerste Divisie spelen. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap bevestigt dat de clubs zich er bij neerleggen.

Beide clubs konden tot vandaag (10 juni) in hoger beroep gaan, maar hebben besloten dat niet te doen. Ze hopen nog wel op financiële tegemoetkoming van de KNVB. "Ik spreek namens De Graafschap, maar we willen verder geen olie op het vuur gooien. We nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van het betaald voetbal. Je kunt het oneens blijven over het besluit, want dat besluit doet nog steeds ontzettend pijn, maar we moeten verder kijken", zegt directeur Ostendorp van club uit Doetinchem tegen de NOS. "Op basis van de gesprekken met de KNVB en de aandacht die we van de bond hebben gekregen, denk ik dat er een goede oplossing komt."

De Graafschap is al druk bezig om de selectie op orde te krijgen voor komend seizoen. Julian Lelieveld, Joey Konings, Danny Verbeek, Elmo Lieftink en Rody de Boer werden al aangetrokken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Roda - ADO wordt stilgelegd

Roda JC - ADO al na 13 (!) seconden stilgelegd: 'Te treurig voor woorden'

  • vr 6 februari, 20:14
  • 6 feb. 20:14
  • 2
ADO Den Haag-spelers Evan Rottier en Cameron Peupion

ADO Den Haag stort helemaal in: koploper hoort 'schaam je kapot'

  • vr 30 januari, 22:51
  • 30 jan. 22:51
  • 1
Keuken Kampioen Divisie-schild

Twee duels afgelast in Keuken Kampioen Divisie door winterweer

  • do 5 februari, 17:08
  • 5 feb. 17:08
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
25
33
56
2
Cambuur
23
24
50
3
Jong PSV
26
6
43
4
De Graafschap
26
9
42
5
Almere
25
12
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel