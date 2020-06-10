Cambuur en De Graafschap staken gevecht met de KNVB

SC Cambuur en De Graafschap verloren de rechtszaak van de KNVB en konden nog in hoger beroep gaan, maar laten dat schieten. De clubs gaan niet verder in gevecht met de bond en leggen zich er dus bij neer dat ze komend seizoen in de Eerste Divisie spelen. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap bevestigt dat de clubs zich er bij neerleggen.

Beide clubs konden tot vandaag (10 juni) in hoger beroep gaan, maar hebben besloten dat niet te doen. Ze hopen nog wel op financiële tegemoetkoming van de KNVB. "Ik spreek namens De Graafschap, maar we willen verder geen olie op het vuur gooien. We nemen onze verantwoordelijkheid in het belang van het betaald voetbal. Je kunt het oneens blijven over het besluit, want dat besluit doet nog steeds ontzettend pijn, maar we moeten verder kijken", zegt directeur Ostendorp van club uit Doetinchem tegen de NOS. "Op basis van de gesprekken met de KNVB en de aandacht die we van de bond hebben gekregen, denk ik dat er een goede oplossing komt."

De Graafschap is al druk bezig om de selectie op orde te krijgen voor komend seizoen. Julian Lelieveld, Joey Konings, Danny Verbeek, Elmo Lieftink en Rody de Boer werden al aangetrokken.