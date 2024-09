Geen uitsupporters welkom in opstartfase, stadion 15-35% gevuld

De KNVB heeft het protocol gedeeld voor de terugkeer van supporters in de Nederlandse stadions. Hoewel dat vooralsnog op anderhalve meter afstand onderling moet, rekent de Nederlandse voetbalbond erop dat het een eerste stap is naar een volle stadions. Vooralsnog betekenen de richtlijnen dat er alleen thuissuporters welkom zijn.

Dat laat de KNVB weten. In het tachtig pagina's tellende veiligheidsprotocol krijgen de clubs voorschriften over hoe om te gaan met de maatregelen. Op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten, maatregelen en richtlijnen zal dit protocol continu worden geëvalueerd en doorontwikkeld. Daarin staat een aantal harde richtlijnen van de KNVB:

- Uitfans zijn in de opstartfase niet welkom

- Zo'n 15 tot 35 procent van het stadion kan worden gevuld

- Fans van 18 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen, moeten 1,5 meter afstand houden

- Werken met tijdsvakken wordt geadviseerd voor in- en uitstroom

- Elke bezoekers doet een gezondheidscheck

- Nog geen duidelijkheid over het zangverbod

Vanuit de overheid kwam er een zangverbod in de stadions. Premier Mark Rutte gaf aan dat supporters heel zacht 'hoera' moesten zeggen bij een doelpunt, maar daarover staat in het protocol niets. De KNVB gaf eerder aan dat in het ernstigste geval voor die overtreding een stadionverbod van liefst drie maanden kan worden opgelegd. Door in overleg te gaan met de clubs, hoopt de voetbalbond dat overigens wel te voorkomen.

Voor de spelers geldt dat ze onderling 1,5 meter afstand moeten houden, ook in de kleedkamers. Alleen op het veld mag er contact plaatsvinden. De teams mogen maximaal 23 spelers en twaalf stafleden meenemen naar de duels. Net als in Duitsland komen de teams om en om het veld op, worden er geen handen geschud, elftalfoto's gemaakt en is wordt spugen in principe verboden.

Het protocol – dat later vandaag (donderdag) gedeeld wordt door de KNVB is gekomen op advies van een werkgroep die bestaat uit veiligheidscoördinatoren en Supporter Liaison Officers van BVO's uit zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie, het Supporterscollectief, ECV, CED, FOX en de KNVB.