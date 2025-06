'Arthur parkeert onder invloed Ferrari tegen lantaarnpaal'

is opnieuw negatief in het nieuws geraakt. De rebelse Braziliaan van FC Barcelona crashte met zijn Ferrari tegen een lantaarnpaal en na een blaastest bleek hij te veel gedronken te hebben. De politie heeft hem hiervoor aangeklaagd.

Dat meldt Diari de Girona. Over persoonlijk letsel wordt niets gemeld. Wel krijgt het incident voor Arthur nog een staartje aangezien de politie hem heeft aangeklaagd. Dat kan er voor de middenvelder ook nog wel bij nadat hij de laatste weken in Barcelona uitgroeide tot persona non grata.

Komend seizoen speelt Arthur voor Juventus, maar is de speler nog in Catalonië. De middenvelder wacht dat hij Barcelona daadwerkelijk mag verlaten. Ook loopt er een procedure tegen hem van Barcelona. Na afloop van de Spaanse competitie wilde Arthur niet meer voor Barça uitkomen in de Champions League. De Catalanen beschouwen dat als contractbreuk. Wanneer de finale van het miljardenbal gespeeld is, eindigt zijn contract in Camp Nou.