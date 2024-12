'Ambitieus Feyenoord wilde voor corona Veerman, Ejuke én Kudus'

Feyenoord had afgelopen zomer zeer ambitieuze transferplannen, maar de coronacrisis gooide flink roet in het eten wat dat betreft. Onder andere , én Ajax-aanwinst stonden op het verlanglijstje om naar De Kuip te komen. Uiteindelijk presenteerde de club echter de veel goedkopere en .

Dat vertelt AD-journalist Mikos Gouka tijdens Voetbalpraat. "Voor de coronacrisis had Feyenoord echt een plan liggen", beweert hij. "Kudus hadden ze daarvoor op het lijstje staan. Die kent Feyenoords technisch directeur Frank Arnesen heel goed. Ze dachten ook aan Veerman en Ejuke." Laatstgenoemde ging voor meer dan tien miljoen euro naar CKSA Moskou, terwijl Ajax bijna tien miljoen euro betaalde voor Kudus.

Bedragen die Feyenoord bij lang en na niet kon besteden in de zomer op de transfermarkt, maar dat kwam vooral door de coronacrisis. Tot dat moment stonden de Rotterdammers er financieel alleraardigst voor. "Daarom zijn ze uiteindelijk ook bij spelers als Diemers uitgekomen. Arnesen was op voorhand niet zo gecharmeerd van dat soort aankopen, maar het was beter dan niets", verklaart Gouka het veranderde transferbeleid.

"Die bedragen dachten ze neer te kunnen leggen, maar plots was het niet meer negen miljoen wat ze voor spelers neer konden leggen", zei Gouka. "Voor de Eredivisie zijn Linssen en Veerman spelers die je goed kan inzetten met een druk programma zonder dat je heel veel minder wordt."