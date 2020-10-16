Live voetbal

Martins Indi maakt direct uitstekende indruk op Slot

Vincent Houttuin
16 oktober 2020, 14:19

Op Deadline Day toverde AZ een konijn uit de hoge hoed door Bruno Martins Indi vast te leggen. De 28-jarige verdediger heeft zijn eerste trainingsweek in Alkmaar achter de rug en maakt een uitstekende indruk op Arne Slot. Als de trainer dat wil, kan hij Martins Indi zaterdag tegen VVV-Venlo meteen inzetten.

"Bruno is fit, fitter nog dan bijvoorbeeld Pantelis Hatzidiakos en Timo Letschert omdat Bruno bij zijn club Stoke een hele voorbereiding heeft meegedaan. Op de training haalt hij vervolgens een heel hoog niveau. Hij is ook een speler die anderen helpt, die verantwoordelijkheid voelt hij", is Slot tegenover het Algemeen Dagblad vol lof over de 34-voudig Oranje-international.

Martins Indi laat op het trainingsveld zijn voetballende kwaliteiten zien, maar is ook in zijn coaching zeer aanwezig. "Op de vraag of ik hem morgen tegen VVV kan inzetten, kan ik volmondig ja zeggen. Maar of hij daadwerkelijk gaat spelen hangt ook weer van andere factoren af. Bijvoorbeeld van de coronatesten die we nog allemaal moeten ondergaan."

AZ speelde in de eerste drie speelrondes gelijk en snakt naar een overwinning. Tegen VVV zal Hobie Verhulst onder de lat staan omdat Marco Bizot voor de interlandbreak tegen Sparta Rotterdam rood kreeg. "Hobie is er helemaal klaar voor."

