Memphis met drie assists goud waard voor Lyon

verkeert vandaag in bloedvorm bij Olympique Lyon. Op bezoek bij Strasbourg gaf de aanvaller van het Nederlands elftal al drie assists. Daarmee bereidde hij voor de rust alle drie de Lyon-treffers voor en had hij een enorme bijdrage in uiteindelijke 2-3 overwinning.

Rechtsbuiten Tino Kadewere opende op aangegevn van de voormalig PSV'er de score, waarna ook Karl Toko Ekambi tweemaal toesloeg na een pass van Memphis. Na een zware knieblessure, die de aanvaller opliep in december vorig jaar, is Memphis dit seizoen volledig terug. In de eerste zes speelronden was hij al viermaal trefzeker. Tegen Dijon noteerde hij een hattrick.

Als we de assiststatistieken vanaf januari 2017 in de Ligue 1 bekijken, staat de naam van Memphis bovenaan. Sinds zijn entree in Frankrijk bereidde hij 35 treffers voor. Dat is er een meer dan Paris Saint-Germain-aanvaller Ángel Di Maria, die 34 assists verzorgde.

Lyon is wisselvallig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de eerste zes speelronden boekte de Franse subtopper vier gelijke spelen. De club zal in ieder geval blij zijn dat het nog de beschikking heeft over Memphis. De spits van Oranje leek lang af te stevenen op een vertrek naar het FC Barcelona van Ronald Koeman, maar zag zijn gedroomde transfer vanwege financiële redenen niet doorgaan. In januari hoopt de aanvaller op een nieuwe kans.