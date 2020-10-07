Live voetbal

'Twee Eredivisie-clubs azen op transfervrije Van La Parra'

Vincent Houttuin
7 oktober 2020, 10:56

Rajiv van La Parra is binnenkort mogelijk weer op de Nederlandse velden te bewonderen. Zowel PEC Zwolle als VVV-Venlo aast op de handtekening van de 29-jarige vleugelaanvaller, zo meldt het Algemeen Dagblad. Omdat hij transfervrij is, mag Van La Parra ook buiten de transferperiode worden aangetrokken.

Met PEC Zwolle voerde Van La Parra al een gesprek. De aanvaller zit sinds zijn vertrek bij Rode Ster Belgrado zonder club. In april liet hij zijn contract bij de Servische club ontbinden. In de maanden die volgden werd hij gelinkt aan onder meer PAOK Saloniki, Norwich City en Swansea City.

Ondanks de buitenlandse belangstelling ligt de toekomst van Van La Parra mogelijk in Nederland. Tussen 2011 en 2014 speelde de oud-jeugdspeler voor sc Heerenveen. Daarna kwam hij uit voor Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town, Middlesbrough en Rode Ster Belgrade.

Rajiv van La Parra

Rajiv van La Parra
Koninklijke Beerschot VA
Team: Beerschot
Leeftijd: 34 jaar (4 jun. 1991)
Positie: A (R), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Beerschot
12
0
2023/2024
Almere
32
2
2022/2023
Almere
8
1
2021/2022
Apollon
18
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

