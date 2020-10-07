'Twee Eredivisie-clubs azen op transfervrije Van La Parra'

is binnenkort mogelijk weer op de Nederlandse velden te bewonderen. Zowel PEC Zwolle als VVV-Venlo aast op de handtekening van de 29-jarige vleugelaanvaller, zo meldt het Algemeen Dagblad. Omdat hij transfervrij is, mag Van La Parra ook buiten de transferperiode worden aangetrokken.

Met PEC Zwolle voerde Van La Parra al een gesprek. De aanvaller zit sinds zijn vertrek bij Rode Ster Belgrado zonder club. In april liet hij zijn contract bij de Servische club ontbinden. In de maanden die volgden werd hij gelinkt aan onder meer PAOK Saloniki, Norwich City en Swansea City.

Ondanks de buitenlandse belangstelling ligt de toekomst van Van La Parra mogelijk in Nederland. Tussen 2011 en 2014 speelde de oud-jeugdspeler voor sc Heerenveen. Daarna kwam hij uit voor Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town, Middlesbrough en Rode Ster Belgrade.