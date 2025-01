Dumfries alsnog bij Oranje, Ihattaren meldt zich af

sluit maandag toch aan bij de selectie van het Nederlands Elftal. De rechtsback werd vanwege zijn coronabesmetting niet opgeroepen door Frank de Boer, maar speelde tegen Willem II negentig minuten mee en is alsnog fit genoeg om in actie te komen. Dat geldt niet voor Mo Ihattaren: hij heeft zich door ziekte afgemeld bij bondscoach Frank de Boer.

Dumfries keerde zondagavond terug in de basis bij PSV tegen Willem II (3-0), nadat hij eerder nog een tijd afwezig was door een positieve coronatest. Dumfries liet zien dat het virus hem geen parten heeft gespeeld, want met twee assists was de aanvoerder van de Eindhovenaren zeer belangrijk voor zijn team, bovendien deed hij negentig minuten mee. Naar eigen zeggen was de back bovendien 'behoorlijk fit'.

Ploeggenoot Ihattaren is er dus weer niet bij in deze interlandperiode, nadat hij zich een maand geleden ook al niet bij de groep van De Boer kon voegen door een lichte blessure. Ditmaal is hij ziek, volgens de Eindhovenaren is het geen corona. Toch is hij niet fit genoeg om speelminuten te maken onder De Boer.