Heldenrol voor Bannis bij Feyenoord: "Ik ben streng voor mezelf"

werd zondag de redder in nood voor Feyenoord, dat door een treffer van de pas achttienjarige spits. De jonge aanvaller tekende in de blessuretijd van het duel met FC Emmen (2-3) voor de cruciale laatste goal. Toch is hij ook kritsch op zichzelf.

Tegenover RTV Rijnmond kon hij een glimlach uiteraard niet onderdrukken. "Het was heerlijk", vertelde de aanvaller. "Het stond lang 2-2. Ik leek ongeduldig te zijn. Ik bleef strijden tot de laatste minuut en uiteindelijk wordt het beloond", zegt Bannis, die in de 35ste minuut in het veld kwam voor de geblesseerde Steven Berghuis. "Ik kreeg nog twee à drie kansen. Die moesten er gewoon in. Daar ben ik gewoon streng op mezelf."

Advocaat was blij voor Bannis, maar weigerde hem te overladen met complimenten. "Die jongen deed het redelijk. Redelijk ja, ik ben voorzichtig met complimenten", zei Advocaat bij FOX Sports. "Hij was ook bij onze eerste goal betrokken." Bannis vindt de samenwerking met de ervaren trainer vooralsnog erg prettig.

"Ik werd gebeld door mijn trainer van Onder 21, dat ik moest meetrainen met het eerste. Toen zei Dick naar me toe en zei hij: het ligt aan jou. Toen heb ik het op de training goed gedaan en zie je dat het harde werken wordt beloond", zei Bannis. "Hij sprak vol vertrouwen over mij. Dat was wel mooi."