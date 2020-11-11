Het gaat steeds beter met de gezondheid van Maradona

Vanuit Argentinië blijven er positieve berichten komen over de gezondheid van Diego Armando Maradona. De voetballegende werd succesvol geopereerd aan een bloedprop in zijn hoofd en is inmiddels herstellende. Volgens zijn arts Diego Díaz gaat het de goede kant op. De medicus heeft bevestigd dat de eerste tekenen positief zijn.

"Diego is in de meeste aspecten net zoals andere mensen", zegt hij tegen AP. "Hij kan dezelfde dingen doen als andere mensen. Belangrijk is nu dat hij dat stabiel gaat worden. Hij moet op zijn voeding letten en veel rust nemen om goed te kunnen revalideren", spreekt de arts over de onlangs zestig geworden Argentijn.

Maradona zal op korte termijn worden verplaatst naar een huis in het noorden van Buenos Aires om dicht bij zijn familie te kunnen zijn. Het zal nog wel even duren voordat hij als trainer kan terugkeren op de bank bij Gimnasia y Esgrima.