Letsch kan records grijpen met Vitesse: "Daar kijk ik niet naar"

De start van Vitesse is dit seizoen dusdanig goed dat het trainer Thomas Letsch aan een record kan helpen. De Duitser won tot dusver zes van de zeven wedstrijden en evenaarde daarmee landgenoot Herbert Neumann die eerder bij Willem II als nieuwe trainer hetzelfde flikte. Wint Vitesse zondag van FC Emmen, dan is het record alleen in handen van Letsch. Het interesseert hem echter niet.

Er lonkt nog een record, aangezien hij bij winst de beste seizoensstart ooit in de geschiedenis van Vitesse kan neerzetten. "Ik kijk niet naar records", zegt de nuchtere Letsch tegen De Gelderlander. "Ik kijk naar de resultaten. Als die goed zijn, slaat de balans in ons voordeel uit. We beleven een droomstart, dat is zeker. Maar er is geen enkele ruimte voor achterover leunen. Als wij niet top zijn dan worden we snel kwetsbaar. We moeten het spel dicteren tegen Emmen. En dat kan alleen als we volle bak spelen. Dit is absoluut geen makkelijke wedstrijd", waarschuwt de Duitser.

De oefenmeester kan weer een beroep doen op Oussama Tannane die de afgelopen twee duels miste door een schorsing en een coronabesmetting. De smaakmaker verdrijft Daan Huisman waarschijnlijk uit de basisploeg. Matus Bero is er dit weekend niet bij, net als Hilary Gong en Roy Beerens. Filip Delaveris is mogelijk van de partij. "Ik moet een compliment geven aan onze fysiektrainers. We hebben eigenlijk nauwelijks spierblessures. Laat staan zware kwetsuren. We hebben zowat iedereen aan boord. Dat is luxe", zegt de trainer tevreden.

Vitesse staat gedeeld eerste, met 18 punten uit 7 duels. Het verloor tot dusver alleen van Ajax en won verder alle wedstrijden. Het doelsaldo van de Amsterdammers is echter beter.