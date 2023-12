Gosens aast op Bundesliga: "Zou die kans zeker grijpen"

ziet een overstap naar de Bundesliga wel zitten. De linksachter van Atalanta Bergamo, die de laatste seizoenen uitgroeide tot een van de beste backs van de Serie A, zou vrijwel meteen zijn handtekening zetten als een topclub uit de Duitse competitie zich aandient.

De 26-jarige Gosens, die in Nederland doorbrak bij Vitesse, FC Dordrecht en Heracles, droomt al jaren van een kans in de Bundesliga. "Ik heb altijd gezegd dat ik graag een stap naar een topclub in Duitsland wil maken", zegt hij in gesprek met de Rheinische Post. "Natuurlijk ben ik niet tegen mijn wil in speler van Atalanta of dat mijn afscheid aanstaande is. Maar als er een deur opengaat, dan zou ik die kans zeker proberen te grijpen."

Afgelopen zomer gingen er al geruchten rond dat Borussia Dortmund interesse zou hebben, maar die deal kwam er uiteindelijk niet. Gosens is inmiddels gedebuteerd voor de Duitse nationale ploeg en zal daarmee ongetwijfeld meer op de radar van geïnteresseerde clubs komen. Dit seizoen speelde de linkspoot tien Serie A-duels, waarin hij driemaal trefzeker was en twee goals voorbereidde. Gosens speelde tegens twee Champions League-wedstrijden tegen Ajax.