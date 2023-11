Herstel Jiménez verloopt goed, meldt clubarts Wolves

Het herstel van Wolverhampton Wanderers-aanvaller Raul Jiménez verloopt goed. Dat liet clubarts Matt Perry woensdagavond weten op de website van de club. De Mexicaan kwam afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Arsenal op vervelende wijze in botsing met David Luiz en liep daarbij een schedelbreuk op. Dezelfde avond is Jiménez nog geopereerd.

Daarop volgend maakte Perry nu bekend dat hij waarschijnlijk volgende week het ziekenhuis mag verlaten. "Hij is in het ziekenhuis erg goed aan het herstellen", vertelde Perry. "We zijn blij met de updates van zijn specialist. Hij maakt goede stappen en zou begin volgende week het ziekenhuis moeten kunnen verlaten."

"Thuis zal hij worden herenigd met zijn partner en dochter die hij door de coronamaatregelen sinds zondag nog niet gezien heeft. Als zijn dokter kan ik geen verdere details over zijn blessure of operatie geven en niet dagelijks updaten over zijn herstel. Een blessure als deze is complex en over tijdschalen valt weinig te zeggen. In ieder geval heeft Raul het meest behoefte aan ruimte en rust."