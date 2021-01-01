Botman en Malen krijgen plaats in geprezen elftal Europa League

Nederlanders en hebben van de UEFA een plek gekregen in het geprezen elftal dat bestaat uit spelers die in 2020 zijn doorgebroken in de Europa League. Beide talenten maakten bij respectievelijk OSC Lille en PSV een zeer goede indruk.

Wat ook mee heeft geholpen voor beide spelers, is dat het duo verder is naar de volgende ronde. Botman ging in een groep met onder meer AC Milan door met Lille, terwijl PSV zich tot groepswinnaar kroonde. Botman en Malen waren in het eerste deel van 2020 niet actief in het toernooi en deden alleen na de zomer mee met hun teams. In die periode hebben ze dusdanig veel indruk gemaakt om een plaats in het team met doorgebroken spelers te verdienen.

Het team met doorgebroken spelers

Doelman: Ivan Nevistic (Rijeka)

Verdediging: Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), David Carmo (Braga), Wesley Fofana (Leicester City) en Sven Botman (Lille)

Middenveld: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal) en Lovro Majer (Dinamo Zagreb)

Aanval: Amine Gouiri (Nice), Darwin Nunez (Benfica) en Donyell Malen (PSV)