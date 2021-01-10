Clubs informeren naar Giakoumakis: "Van ons moet hij blijven"

VVV-Venlo is niet van plan om deze maand te laten gaan. Volgens technisch manager Stan Valckx hebben een paar clubs geïnformeerd naar het Griekse fenomeen. "Maar er is niets concreets of serieus." Mocht een club Giakoumakis willen overnemen, dan moeten er 'miljoenen' op tafel komen.

Giakoumakis was zondag weer eens goud waard voor VVV. Met twee doelpunten bezorgde de Griekse spits de Venlonaren de volle buit tegen Willem II (2-1). Met twaalf doelpunten voert hij nu de topscorerslijst van de Eredivisie aan. Van Hans de Koning mag Giakoumakis niet weg. "Van ons moet hij blijven. Hij is heel belangrijk, kan doelpunten maken. Het zou raar zijn als hij nu weg zou gaan toch?", zegt de trainer tegen ESPN.

De Koning realiseert zich echter dat het in het voetbal snel kan gaan. "Het blijft voetbal, dat is ook het leuke van het spel", aldus de trainer. Giakoumakis zelf sluit helemaal niets uit. "We zullen zien. Op dit moment focus me op mijn team. We moeten ervoor zorgen dat we in de Eredivisie blijven. Nee, je weet het nooit in het voetbal."