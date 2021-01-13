Danilo overweegt vertrek bij Ajax: "Heb veel om over na te denken"

Met elf treffers in de Eredivisie is Pereira aan een uitstekend eerste seizoen als basiskracht in de Eredivisie bezig. De 21-jarige Braziliaan wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Twente, een stap die een schot in de roos is gebleken. Danilo neemt het vanavond met Twente op tegen zijn oorspronkelijke werkgever. Het is echter de vraag hoe lang hij op de loonlijst in Amsterdam blijft staan.

Ajax versterkte zich deze maand met Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro werd opgepikt bij West Ham United. In gesprek met De Volkskrant schetst hij zijn troebel geworden perspectief. "Concurrentie is goed, je moet niet te comfortabel worden. Maar als er zoveel geld wordt betaald, dan weet je dat hij gaat spelen." Aanvankelijk hoefde hij 'slechts' te concurreren met Lassina Traoré en Brian Brobbey als pure spitsen.

Danilo heeft nog geen idee waar hij volgend jaar speelt. "Ik ben niet verdrietig of zo, ik heb wel een hoop om over na te denken. Mijn zaakwaarnemer praat met Ajax. Wat de bedoeling is. Ik heb geen idee op dit moment." Het contract van de aanvaller loopt tot 2022. Hoogstwaarschijnlijk zullen clubs zich deze zomer melden bij Ajax, na een voortreffelijk seizoen in Enschede.