Danilo overweegt vertrek bij Ajax: "Heb veel om over na te denken"

Remco
13 januari 2021, 07:53

Met elf treffers in de Eredivisie is Danilo Pereira aan een uitstekend eerste seizoen als basiskracht in de Eredivisie bezig. De 21-jarige Braziliaan wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan FC Twente, een stap die een schot in de roos is gebleken. Danilo neemt het vanavond met Twente op tegen zijn oorspronkelijke werkgever. Het is echter de vraag hoe lang hij op de loonlijst in Amsterdam blijft staan.

Ajax versterkte zich deze maand met Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro werd opgepikt bij West Ham United. In gesprek met De Volkskrant schetst hij zijn troebel geworden perspectief. "Concurrentie is goed, je moet niet te comfortabel worden. Maar als er zoveel geld wordt betaald, dan weet je dat hij gaat spelen." Aanvankelijk hoefde hij 'slechts' te concurreren met Lassina Traoré en Brian Brobbey als pure spitsen.

Danilo heeft nog geen idee waar hij volgend jaar speelt. "Ik ben niet verdrietig of zo, ik heb wel een hoop om over na te denken. Mijn zaakwaarnemer praat met Ajax. Wat de bedoeling is. Ik heb geen idee op dit moment." Het contract van de aanvaller loopt tot 2022. Hoogstwaarschijnlijk zullen clubs zich deze zomer melden bij Ajax, na een voortreffelijk seizoen in Enschede.

Twente - Ajax

FC Twente
1 - 3
Ajax
Gespeeld op 14 jan. 2021
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Danilo

Danilo
Glasgow Rangers
Team: Rangers
Leeftijd: 26 jaar (7 apr. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Rangers
14
3
2024/2025
Rangers
23
5
2023/2024
Rangers
12
4
2022/2023
Feyenoord
34
10

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

