Eredivisie kent volgend seizoen geen Super Januari

De Eredivisie kent volgend seizoen geen topmaand waarin de topclubs het meerdere malen tegen elkaar opnemen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De KNVB stapt af van Super Januari en gaat terug naar een normale spreiding van topwedstrijden over het hele seizoen, zoals gebruikelijk was voor de coronacrisis.

De KNVB publiceerde dinsdag alvast de speeldagenkalender voor volgend seizoen. Daaruit blijkt dat het nieuwe Eredivisie-seizoen begint in het weekend van 14 en 15 augustus. De laatste speelronde wordt gespeeld op zondag 15 mei. In de Eerste Divisie gaat de bal rollen op zondag 8 augustus en eindigt het seizoen op zondag 6 mei.

"In zijn algemeenheid gaan we met de speeldagenkalender terug naar normaler", vertelt Jan Bluyssen, competitiemanager van de KNVB. "We willen straks ook weer topduels voor de winterstop. In de coronacrisis hebben we nu een januarimaand vol toppers, die opzet gaan we nog evalueren met de clubs, maar het is niet ons eerste uitgangspunt om daaraan vast te houden. Voor de kalender in zijn algemeenheid geldt: dit zijn uitgangspunten, maar de situatie met corona heeft ons wel geleerd dat niks 100 procent zeker is."

Om alle 34 speelrondes te kunnen spelen, worden er volgend seizoen drie midweekse speelrondes ingepland 21-23 september, 21-23 december en de voorlaatste speelronde op 11 mei. In het laatste weekend van januari 2022 wordt er niet gevoetbald in de Eredivisie. Dat weekend valt in een interlandperiode van de FIFA, maar de UEFA gaat daar geen gebruik van maken. De Eredivisie-clubs hebben aangegeven dat weekend niet in actie te willen komen.