Ajax geeft één helft gas en boekt moeiteloze zege op Sparta

Ajax heeft zondagavond tussen de twee duels met Lille een moeiteloos tussendoortje gehad: Sparta werd in de Johan Cruijff ArenA met 4-2 verslagen. Sebastien Haller maakte er voor rust twee en ook Perr Schuurs vond in de eerste helft het net. Na rust namen de Amsterdammers gas terug en maakte invaller Danzell Gravenberch er nog twee tegen zijn broertje Ryan. Door de zege vergroot Ajax het gat met PSV weer naar zes punten. De Amsterdammers hebben daarbij ook nog eens een duel tegoed.

Elk nadeel heeft z'n voordeel. Het bleek zondagavond in de Johan Cruijff ArenA maar weer eens. Waar hij voor de camera nooit zijn onvrede zal uiten, moet Sebastien Haller donderdagavond toch tenenkrommend voor de televisie hebben gezeten. Uiteraard niet vanwege het spel van de Amsterdammers, maar wel balend van het feit dat de Ivoriaan niet in sportkleding op het veld stond, maar -zeer vermoedelijk- in zijn normale kleding in een huiskamer zat.

En dus besloot de miljoenenaankoop zondagavond voor rust de schroom maar eens van zich af te gooien. Sparta bleek al vrij snel een gewillig slachtoffer. De Rotterdammers zitten in een slechte fase en hadden hun vizier kennelijk vóór het duel met Ajax al gericht op de komende reeks duels (tegen Willem II, FC Emmen, VVV-Venlo, RKC en Heracles). De gasten kregen in de openingsfase wel een kansje via Smeets, maar daar bleef het voor rust dan ook bij.

Na een klein kwartier deed Haller het net voor het eerst bollen. Hij mocht daarvoor zijn aanvoerder Dusan Tadic danken, die hem vrij voor het doel zette. De thuisploeg had voorts niets te duchten van Sparta. Edson Alvárez maakte na 20 minuten bijna de tweede, maar kwam bij een kopbal nét wat lengte tekort. Tadic scoorde even later wél op aangeven van Antony, maar de Braziliaan stond even daarvoor buitenspel waardoor de VAR het doelpunt afkeurde.

Ruim vijf minuten voor het rustsignaal sloeg Haller opnieuw toe. Ditmaal kopte hij een bal binnen bij de tweede paal. Op slag van rust schoot Perr Schuurs een vrije trap hard binnen. De verdediger had kennelijk een vrijbrief van Tadic gekregen om de vrije trap te nemen, getuige het onderonsje vóór en het gelach ná het doelpunt. Daarmee maakte de Limburger aan alle twijfels, die waarschijnlijk alleen nog bij de meest optimistische Sparta-fan aanwezig waren, een einde.

Trainer Henk Fräser greep in de rust dan ook stevig in en wisselde liefst vier spelers. Dat veranderde het spelbeeld niet. De eerste kans na rust was namelijk direct raak voor Ajax. Na goed werk van invaller David Neres én Tadic was het Mohammed Kudus die zijn rentree in de basis (voor het eerst sinds oktober 2020) opluisterde met een doelpunt. Een andere invaller, Danzell Gravenberch, deed daarna uit een snelle counter wat terug voor Sparta. Daarmee scoorde hij tegen zijn broertje (Ryan).

Invaller Davy Klaassen kreeg na ruim een uur een schietkans op de 5-1, maar zijn schot ging recht op Maduka Okoye af. Een monsterzege hing even in de lucht. Ajax bleef tenslotte een stuk sterker, maar creëerde niet al te veel grote kansen. Dat lukte Haller een kwartier voor het einde wel. De spits speelde zich behendig vrij in de zestien, maar schoot daarna hard over. Aan de andere kant voltrok zich voor Wouter Burger hetzelfde scenario. In de blessuretijd verkleinde Danzell Gravenberch het leed voor de gasten: hij maakte zijn tweede van de avond.

Opstellingen en beoordelingen*:

Ajax: Maarten Stekelenburg 7; Daley Blind 7, Lisandro Martínez 7.5, Perr Schuurs 7, Jurriën Timber 6.5; Ryan Gravenberch 6.5, Mohammed Kudus 7 (59. Davy Klaassen 6.5), Edson Alvarez 7.5 (75. Zakaria Labyad -); Dusan Tadic 7.5 (59. Oussama Idrissi 6), Sebastien Haller 7.5 (75. Brian Brobbey -), Antony 7 (46. David Neres)

Sparta: Maduka Okoye 6.5; Mica Pinto 6, Michael Heylen 5.5, Bart Vriends 5 (46. Laros Duarte 5.5), Tom Beugelsdijk 6, Dirk Abels 4.5 (46. Mario Engels 5); Deroy Duarte 4,5 (46. Sven Mijnans 5), Bryan Smeets 5.5 (46. Danzell Gravenberch 7), Jeffry Fortes 5.5, Abdou Harroui 6; Lennard Thy 5 (79. Wouter Burger -)

Man of the match: Sebastien Haller

*Spelers moeten tenminste 20 minuten meespelen om in aanmerking te komen voor een beoordeling.