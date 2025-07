Domper voor Koeman: Fati mogelijk weer onder het mes

Ansu Fati moet mogelijk opnieuw onder het mes. De verwachting was dat de achttienjarige aanvaller van FC Barcelona drie tot vijf maanden uit de roulatie zou zijn, maar het herstel verloopt moeizaam. Moet Fati opnieuw aan zijn knie worden geopereerd, dan zit voor hem het seizoen er al op.

Fati speelde op 7 november zijn laatste wedstrijd voor Barça. In het competitieduel met Real Betis viel hij uit, met wat later bleek een scheur in zijn meniscus. Fati ging onder het mes en zou naar verwachting in februari, maart of april zijn rentree kunnen maken, maar is nog altijd niet fit.

Spaanse media schrijven dat Fati vorige week weer last heeft gekregen van zijn knie. Voor een second opinion is de jonge aanvaller afgereisd naar het Franse Lyon, waar hij een specialist bezocht. Naar aanleiding van het overleg is besloten om het nog twee weken aan te zien. Mocht zijn knie het niet houden, dan moet Fati opnieuw onder het mes.

Voor Fati zou het een flinker domper zijn. Niet alleen mist hij dan het slotstuk van de spannende Spaanse titelstrijd, ook ziet hij dan het EK aan zijn neus voorbijgaan. Ook Ronald Koeman zal flink balen als Fati er de rest van het seizoen uit ligt. Onder de Nederlandse trainer was de aanvaller goed voor vijf doelpunten en vier assists in tien wedstrijden.