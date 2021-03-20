Live voetbal

Klungelend Groningen helpt RKC aan welkome driepunter

20 maart 2021, 23:01
0 reacties
Photo of Remco
Remco | Redacteur

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt op FC Groningen (3-1). In de eerste helft profiteerde Thijs Oosting twee keer optimaal van blunders van Ko Itakura en Bart van Hintum. Via Ahmed El Messaoudi (2-1) werd het weer spannend in Waalwijk, maar invaller Sylla Sow zorgde er uiteindelijk voor dat het gestuntel extra duur was voor de ploeg van Danny Buijs: 3-1.

Voor zowel RKC als Groningen was een belangrijke fase in het seizoen aangebroken. Waar de Waalwijkers de punten hard nodig hebben in de strijd tegen degradatie, willen de Groningers uitzicht houden op de play-offs om Europees voetbal. Belangrijke missies dus waarbij scherpte en zorgvuldigheid de sleutelwoorden zijn.

De ploeg van Danny Buijs had vervolgens nog geluk dat RKC de score niet verder opvoerde. Eerst was Oosting dichtbij een treffer, vervolgens werkte El Messaoudi de bal bijna in eigen doel en daarna kopte Richard van der Venne al vallend in de handen van Sergio Padt. Had Groningen dan helemaal niets te vertellen in deze wedstrijd? Nee, want na dertig minuten had Alessio Da Cruz de 2-1 op de schoen. Hij faalde maar zag El Messaoudi op fraaie wijze de aansluitingstreffer tegen de touwen schieten. Vanaf dat moment nam Groningen de regie over en was het via Tomáš Suslov tot twee keer toe nog dichtbij de gelijkmaker.

RKC ging nog altijd aan de leiding en kwam met de schrik vrij toen invaller Kian Slor van dichtbij op de paal schoot. Het kwam daarna niet meer in de problemen en besliste het duel via invaller Sow, die op aangeven van Bakari binnentikte voor 3-1. Zo neemt RKC afstand van de gevarenzone en komt het op een totaal van 26 punten. Concurrent Willem II (zestiende met 21 punten) reist morgen af naar Arnhem voor het duel met Vitesse.

Opstellingen en beoordelingen:*

RKC Waalwijk: Kostas Lamprou 6.5; Saïd Bakari 6.5, Melle Meulensteen 6, Ahmed Touba 6.5, Paul Quasten 6 (85. Hans Mulder –); Richard van der Venne 6 (89. Jurrien Gaari -), Vurnon Anita 6, Anas Tahiri 6 (85. Thierry Lutonda -); Lennart Daneels 6 (46. Lennart Daneels 6), Thijs Oosting 7, Ola John 6(61. Ayman Azhil 6)

FC Groningen: Sergio Padt 6; Mike Te Wierik 5.5, Ko Itakura 5, Bart van Hintum 5 (46. Wessel Dammers 5.5), Gabriel Gudmundsson 6 (63. Paulos Abraham -); Mo El Hankouri 6, Daniël van Kaam 5.5 (Damil Dankerlui 5.5), Tomáš Suslov 5.5 (81. Azor Matisuwia -); Ahmed El Messaoudi 6, Pepijn Joosten 5.5 (63. Kian Slor 5.5), Alessio Da Cruz 5.5

Man of the match: Thijs Oosting

*: spelers moeten minimaal twintig minuten hebben meegedaan om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • zo 10 mei, 18:42
  • 10 mei 18:42
  • 12
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

RKC - Groningen

RKC Waalwijk
3 - 1
FC Groningen
Gespeeld op 20 mrt. 2021
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws