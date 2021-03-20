Klungelend Groningen helpt RKC aan welkome driepunter

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt op FC Groningen (3-1). In de eerste helft profiteerde Thijs Oosting twee keer optimaal van blunders van Ko Itakura en Bart van Hintum. Via Ahmed El Messaoudi (2-1) werd het weer spannend in Waalwijk, maar invaller Sylla Sow zorgde er uiteindelijk voor dat het gestuntel extra duur was voor de ploeg van Danny Buijs: 3-1.

Voor zowel RKC als Groningen was een belangrijke fase in het seizoen aangebroken. Waar de Waalwijkers de punten hard nodig hebben in de strijd tegen degradatie, willen de Groningers uitzicht houden op de play-offs om Europees voetbal. Belangrijke missies dus waarbij scherpte en zorgvuldigheid de sleutelwoorden zijn.

De ploeg van Danny Buijs had vervolgens nog geluk dat RKC de score niet verder opvoerde. Eerst was Oosting dichtbij een treffer, vervolgens werkte El Messaoudi de bal bijna in eigen doel en daarna kopte Richard van der Venne al vallend in de handen van Sergio Padt. Had Groningen dan helemaal niets te vertellen in deze wedstrijd? Nee, want na dertig minuten had Alessio Da Cruz de 2-1 op de schoen. Hij faalde maar zag El Messaoudi op fraaie wijze de aansluitingstreffer tegen de touwen schieten. Vanaf dat moment nam Groningen de regie over en was het via Tomáš Suslov tot twee keer toe nog dichtbij de gelijkmaker.

RKC ging nog altijd aan de leiding en kwam met de schrik vrij toen invaller Kian Slor van dichtbij op de paal schoot. Het kwam daarna niet meer in de problemen en besliste het duel via invaller Sow, die op aangeven van Bakari binnentikte voor 3-1. Zo neemt RKC afstand van de gevarenzone en komt het op een totaal van 26 punten. Concurrent Willem II (zestiende met 21 punten) reist morgen af naar Arnhem voor het duel met Vitesse.

Opstellingen en beoordelingen:*

RKC Waalwijk: Kostas Lamprou 6.5; Saïd Bakari 6.5, Melle Meulensteen 6, Ahmed Touba 6.5, Paul Quasten 6 (85. Hans Mulder –); Richard van der Venne 6 (89. Jurrien Gaari -), Vurnon Anita 6, Anas Tahiri 6 (85. Thierry Lutonda -); Lennart Daneels 6 (46. Lennart Daneels 6), Thijs Oosting 7, Ola John 6(61. Ayman Azhil 6)

FC Groningen: Sergio Padt 6; Mike Te Wierik 5.5, Ko Itakura 5, Bart van Hintum 5 (46. Wessel Dammers 5.5), Gabriel Gudmundsson 6 (63. Paulos Abraham -); Mo El Hankouri 6, Daniël van Kaam 5.5 (Damil Dankerlui 5.5), Tomáš Suslov 5.5 (81. Azor Matisuwia -); Ahmed El Messaoudi 6, Pepijn Joosten 5.5 (63. Kian Slor 5.5), Alessio Da Cruz 5.5

Man of the match: Thijs Oosting

*: spelers moeten minimaal twintig minuten hebben meegedaan om in aanmerking te komen voor een beoordeling.