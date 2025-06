PSV wint vijftiende (!) topduel op rij niet: remise tegen Feyenoord

PSV en Feyenoord hebben na een met name spectaculaire eerste helft met 1-1 gelijkgespeeld in Eindhoven. De gasten kwamen na een kwartier spelen tegen de verhouding in op voorsprong door Steven Berghuis. Feyenoord liet het daarna na om de voorsprong te vergroten. Donyell Malen maakte tien minuten voor rust gelijk. In een gezapiger tweede bedrijf, vooral vanwege vermoeidheid, werd er vervolgens niet meer gescoord.

Beide ploegen maakten er voor rust vanaf het eerste fluitsignaal een spectaculair duel van. De beste kansen waren aanvankelijk voor de thuisploeg. Al na twee minuten ging een inzet van Philipp Max nét naast het doel van Nick Marsman. Diezelfde Marsman moest een kleine tien minuten later handelend optreden na een schot van Donyell Malen, die na een goede actie vrij mocht uithalen. De doelman stond onder de lat omdat Justin Bijlow op de bank werd gehouden door Dick Advocaat.

Daarmee ontsnapte PSV aan een nog grotere achterstand. Het was niet voor het laatst in de eerste helft dat dat gebeurde. Na ruim twintig minuten kreeg Feyenoord namelijk opnieuw een kans. Luis Sinisterra schoot de bal op aangeven van Lutsharel Geertruida gehaast over. Diezelfde Geertruida kreeg na een half uur spelen zélf een mogelijkheid. Hij schoot de bal nét naast, daarmee ontsnapte PSV meermaals aan een ruimtere achterstand.

Ook na rust bleef het tempo onverminderd hoog. Noni Madueke, in de rust in het veld gekomen voor Cody Gakpo, was binnen vijf minuten dicht bij een treffer. De Engelsman gaf twee Feyenoorders het nakijken in de zestien en schoot de bal vervolgens in de korte hoek op de paal. Na ruim een uur spelen Steven Berghuis te gehaast over. De aanvoerder nam de bal ineens op zijn pantoffel, maar deed dat dus zonder succes.Daarna ging het tempo helaas omlaag. Waar beide ploegen in het eerste uur een spectaculair duel op de mat legden, viel het daarna tegen. Een kwartier voor tijd mocht Denzel Dumfries uithalen, maar Marsman bracht zonder al te veel moeite redding op diens schot in de korte hoek.

In de slotfase waren beide ploegen moegestreden. PSV zocht nadrukkelijker de aanval dan Feyenoord, maar de Eindhovenaren kwamen niet meer tot scoren. Zo haakt Feyenoord, dat eigenlijk moest winnen, af voor plek twee en lukte het PSV voor de vijftiende keer (!) op rij niet om een topper in de Eredivisie te winnen. Ajax is zodoende de lachende derde, mits het later op de dag wint van PEC Zwolle.

Opstellingen en beoordelingen:*

PSV: Yvon Mvogo 7; Philipp Max 6.5, Nick Viergever 6.5 (46. Jordan Teze 6), Olivier Boscagli 6.5, Denzel Dumfries 6.5; Mario Götze 6.5, Ibrahim Sangaré 6, Pablo Rosario 6, Cody Gakpo 6 (46. Noni Madueke 7); Eren Zahavi 7 (87. Yorbe Vertessen -), Donyell Malen 7.5

Feyenoord: Nick Marsman 7.5; Tyrell Malacia 7, Marcos Senesi 7, Eric Botteghin 6.5, Uros Spajic 6.5, Lutsharel Geertruida 7; Orkun Kökcü 7, Jens Toornstra 7, Luis Sinisterra 7 (72. Ridgeciano Haps -); Bryan Linssen 7.5, Steven Berghuis 7.5

Man of the Match: Nick Marsman

*spelers moeten ten minste twintig minuten meespelen om in aanmerking te komen voor een beoordeling.

