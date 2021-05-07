Live voetbal 2

Malacia: "We moeten gewoon met elkaar door"

Malacia: "We moeten gewoon met elkaar door"
0 reacties
Remco
7 mei 2021, 18:20

Feyenoord leek voor een rumoerige week te staan na de nederlaag tegen ADO (3-2), maar het liep met een sisser af. Dick Advocaat sprak de intentie uit om het seizoen af te maken en er werd gewoon voorbereid op de Klassieker van aanstaande zondag. "We moeten gewoon met elkaar door, er is geen andere keuze", zei Tyrell Malacia vrijdagmiddag op de persconferentie.

In zijn emotie kondigde trainer Dick Advocaat na de blamage in Den Haag een gesprek met zijn spelersgroep aan, waaruit zou blijken of het vertrouwen er was om met elkaar door te gaan. Toch werd al voor dat gesprek duidelijk dat de trainer niet op zou stappen. "We hebben dinsdag gewoon met elkaar gesproken, met het gehele team en de staf", vertelde Malacia aan RTV Rijnmond. "Dat is goed geweest voor ons. Alles wat besproken moest worden is besproken."

Zo vertelde Advocaat daar onder meer wat hij vrijdag ook aan de pers vertelde. "De trainer heeft uitgelegd dat hij bepaalde dingen uit emotie heeft gezegd. Daar hebben we het verder bij gelaten", aldus Malacia, die aangaf begrip te hebben voor die emotie. "We weten hoe de trainer is. Dat wisten we vanaf het begin al. Dat is niks raars." Over wat er verder precies besproken werd, wilde Malacia niet te veel kwijt.

Zondag staat voor de Rotterdammers opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd op het programma. Hoewel plek vier definitief verspeeld lijkt, zal de ploeg zich tegen aartsrivaal Ajax maar al te graag willen herpakken. "Uiteindelijk is het toch weer een andere wedstrijd", begon Malacia daarover. "We hebben als team goed de koppen bij elkaar gestoken en gewoon goed getraind. We moeten klaar zijn voor zondag."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman met als inzet Sem Steijn

'Sem Steijn mag niet meer worden opgeroepen voor Oranje'

  • Gisteren, 17:03
  • Gisteren, 17:03
Johan Cruijff ArenA met Feyenoord-logo

Bouwvakkers spelen Feyenoord-lied op dak Johan Cruijff ArenA, Ajax-fans reageren verdeeld

  • za 6 september, 18:17
  • 6 sep. 18:17
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ neemt na deadline nog afscheid van vleugelspeler

  • za 6 september, 17:08
  • 6 sep. 17:08
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

0 - 3
Gespeeld op 9 mei 2021
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2020/2021

Meer info

Tyrell Malacia

Tyrell Malacia
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (17 aug. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
3
0
2024/2025
PSV
8
0
2023/2024
Man Utd
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel