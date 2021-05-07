Malacia: "We moeten gewoon met elkaar door"

Feyenoord leek voor een rumoerige week te staan na de nederlaag tegen ADO (3-2), maar het liep met een sisser af. Dick Advocaat sprak de intentie uit om het seizoen af te maken en er werd gewoon voorbereid op de Klassieker van aanstaande zondag. "We moeten gewoon met elkaar door, er is geen andere keuze", zei vrijdagmiddag op de persconferentie.

In zijn emotie kondigde trainer Dick Advocaat na de blamage in Den Haag een gesprek met zijn spelersgroep aan, waaruit zou blijken of het vertrouwen er was om met elkaar door te gaan. Toch werd al voor dat gesprek duidelijk dat de trainer niet op zou stappen. "We hebben dinsdag gewoon met elkaar gesproken, met het gehele team en de staf", vertelde Malacia aan RTV Rijnmond. "Dat is goed geweest voor ons. Alles wat besproken moest worden is besproken."

Zo vertelde Advocaat daar onder meer wat hij vrijdag ook aan de pers vertelde. "De trainer heeft uitgelegd dat hij bepaalde dingen uit emotie heeft gezegd. Daar hebben we het verder bij gelaten", aldus Malacia, die aangaf begrip te hebben voor die emotie. "We weten hoe de trainer is. Dat wisten we vanaf het begin al. Dat is niks raars." Over wat er verder precies besproken werd, wilde Malacia niet te veel kwijt.

Zondag staat voor de Rotterdammers opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd op het programma. Hoewel plek vier definitief verspeeld lijkt, zal de ploeg zich tegen aartsrivaal Ajax maar al te graag willen herpakken. "Uiteindelijk is het toch weer een andere wedstrijd", begon Malacia daarover. "We hebben als team goed de koppen bij elkaar gestoken en gewoon goed getraind. We moeten klaar zijn voor zondag."