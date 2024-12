Opnieuw explosie bij Feyenoord-café in Rotterdam: "Malloten"

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een Feyenoord-café opgeschrikt door een explosie. Bij het café The Hide Away werd een explosief afgestoken en de schade was groot. Ook op twee andere plekken in Rotterdam vonden explosies plaatst.

Het explosief werd rond half twee in de nacht door de brievenhuis gegooid bij het Feyenoord-café. De knal zorgde voor veel rook en behoorlijk veel schade. "Het is echt een waanzinnige dreun geweest", zegt eigenaar Rob de Kreek tegen het Algemeen Dagblad. Eerder deze week werd 'T Haantje in Rotterdam-Zuid ook al getroffen.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de twee incidenten en het feit dat Ajax en Feyenoord dit weekend tegenover elkaar staan. De Kreek denkt van wel. "Daar begon de politie vannacht ook meteen over. Ze hadden het ook over dat gedoe in Delft, waar vorige maand gevochten is tussen supporters. Nou, als het echt van Ajacieden komt, dan hebben ze een aardige oorlog ontketend. Want hier zijn onze mannen niet blij mee, denk ik."

Op beelden is te zien dat beide explosies op elkaar lijken. "Je ziet een gozer in een trainingspakkie die iets naar binnen gooit, en gauw wegrent. De politie bekijkt die beelden nu en zoekt natuurlijk ook naar beelden van andere camera's in de buurt. Hopelijk pakken ze die malloten", zegt de eigenaar, die 'weigert om in de slachtofferrol te gaan'. "Maar het is natuurlijk bizar dat je dit doet bij een ondernemer die net een half jaar dicht is geweest. Dan ben je toch niet goed bij je paasei?"