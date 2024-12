Paal: "Ben één van de weinigen waaraan PEC geld kan verdienen"

kan terugkijken op een goed seizoen bij PEC Zwolle, waarvoor hij in liefst 27 wedstrijden in actie kwam. De 23-jarige verdediger staat door zijn goede prestaties in de belangstelling van andere clubs, zo heeft hij zelf ook meegekregen. Hij staat open voor een nieuwe club, maar is wel kieskeurig.

Paal was dit seizoen een vaste waarde bij PEC en maakte een goede indruk. Toch hij wil hij zichzelf niet een heel hoog cijfer geven. "Tussen de 6 en de 7", zegt hij tegen De Stentor. "Want alhoewel ik corona heb gehad, waar ik overigens goed doorheen ben gekomen, ben ik wel tevreden over afgelopen seizoen. Zo was ik vrij snel weer op niveau. Dat zag je wel thuis tegen Vitesse en recent tegen FC Groningen. Maar ik weet dat ik nog beter kan."

De oud-speler van PSV voelt dat er nog meer in het vat zit. Hij is nog niet uitgegroeid als speler, geeft hij aan. "Ik denk dat ik nu op 70 of 80 procent zit van mijn ontwikkeling. Met andere woorden: er zit nog vrij veel rek in", zegt Paal. "Zeker als ik beter met mijn krachten omga en energie spaar. Want dan kan ik wel twee of drie keer achter elkaar langs de lijn gaan. Dat is juist zo fijn aan de rol die ik bij PEC heb. Daar krijg ik alle vrijheid om dat te doen."

De vraag is uiteraard of hij nog blijft, of zal vertrekken. "PEC weet dat ik ambities heb, dat ik graag nog een stap wil maken. De vraag is alleen: wanneer? Ik heb nog een contract van een jaar. Maar in de voetbalwereld weet je het nooit. Daarom houd ik het op fiftyfifty dat ik blijf. Al speelt er momenteel niks. Ik heb in ieder geval nog niks concreet gehoord."

Wat betreft transferwaarde is het verkopen van Paal voor PEC mogelijk een lucratieve optie. "Ja, ik ben één van de weinige spelers aan wie ze nog geld kunnen verdienen. Dat speelt natuurlijk ook mee, zeker in coronatijd waarin clubs het niet makkelijk hebben. Daarom heb ik ook de hoop dat de club meewerkt als er iets moois komt", zegt Paal, die niet naar een middenmoter in Nederland zal gaan. "Nee, dan blijf ik liever bij PEC. Met alle respect, dat vind ik meer een stap omlaag dan omhoog. Waar ik wel open voor sta, is de Engelse Championship. Dat zou ik een mooie stap vinden."