Sulemana in hotel bij Ajax, haast geboden bij deal

Terwijl het EK in volle gang is, wordt ook in Amsterdam veel op transfergebied gedaan. Nadat eerder de geruchten over Steven Berghuis naar buiten kwamen, probeert ook Kamaldeen Sulemana (19) binnen te halen deze dagen. De van origine linksbuiten verblijft momenteel in Amsterdam, al is het niet gezegd dat de deal rondkomt.

Dat schrijven De Telegraaf en Voetbal International. Er ligt een akkoord tussen Ajax en het Deense FC Nordsjaelland voor een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro. Er ligt in Amsterdam een contract voor vier á vijf jaar klaar voor de aanvaller, maar het is nog allerminst zeker of hij ook verkast naar de Johan Cruijff Arena. Er is namelijk ook veel buitenlandse interesse voor Sulemana, die bij Ajax als vervanger van Brian Brobbey gezien kan worden.

Dat de deal zolang geduurd heeft, had vooral te maken met het bedrag dat de zaakwaarnemers wilden incasseren. In de tussentijd – Ajax volgt hem al sinds de winterstop – zijn ook andere clubs concreet geworden voor de buitenspeler, waardoor directeur voetbalzaken Overmars de boel graag zo snel mogelijk wil afronden. De geruchten en mogelijke komst van Steven Berghuis, doen aan deze interesse niets af.

De tweevoudig international van Ghana, Sulemana, speelde 43 officiële wedstrijden in het eerste elftal van FC Nordsjælland. Daarin scoorde veertien wedstrijden en gaf hij acht assists in de Noorse competitie. Ajax, die hem scoutte via Henk Veldmate, wil hem zo snel mogelijk binnenhengelen.