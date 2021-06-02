Lukaku komt met redelijk groot nieuws op proppen: "Ik blijf"

Op de persconferentie van de Belgische nationale ploeg ging het niet alleen maar over het naderende EK. Ook de situatie van , die kan terugkijken op een geweldig seizoen bij Internazionale, passeerde de revue.

De spits werd gevraagd naar zijn toekomst en kwam met een stellig antwoord op de proppen. "Ik blijf", zei hij volgens Het Laatste Nieuws. "Ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar ik heb al contact gehad met de man die normaal gezien de nieuwe trainer wordt. Dat was een heel positief gesprek. Ik ga samen met hem de uitdaging aan om opnieuw kampioen met Inter te worden. Ik voel me goed hier." Bekend is dat Antonio Conte is vertrokken, maar het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Lukaku weet dus al meer.

De aanvaller kijkt terug op een geweldig seizoen bij Inter en scoorde liefst 24 keer. Het seizoen daarvoor kwam hij tot 23 goals in de Serie A, ook al een aardig aantal. De 28-jarige spits vindt daardoor ook dat hij bij de beste spitsen ter wereld hoort. "Of ik de beste spits ter wereld ben? Nee, top drie. Of top vijf, neem maar top vijf", zei hij.

Overigens gaf de aanvaller ook te kennen dat hij zich geen zorgen maakt over België, nu sterkhouders Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel geblesseerd zijn. "Ik vind niet dat we er zo naar mogen kijken. We moeten de jongens die hen zullen vervangen motivatie geven. In dat opzicht zijn we er meer klaar voor dan in 2018."