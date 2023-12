Deze talenten kan Koeman dit seizoen laten doorbreken bij Barça

FC Barcelona raakt steeds verder gevorderd in de voorbereiding en na de terugkeer van Jordi Alba, Sergio Busquets en Martin Braithwaite vallen er steeds meer jonge spelers af. Toch neemt Ronald Koeman wederom een aantal talenten mee naar de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart. Welke talenten kunnen op basis van de voorbereiding na onder anderen Pedri, Oscar Mingueza, Ilaix Moriba en Ronald Araujo dit seizoen doorbreken onder de Nederlandse coach?

Nico González (19)

De verdedigende middenvelder uit de jeugdopleiding van FC Barcelona kreeg van Koeman complimenten na de eerste trainingen van het nieuwe seizoen. Hij wordt de nieuwe Sergio Busquets genoemd, niet alleen vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar ook vanwege zijn indrukwekkende lengte van bijna 1,90 meter. Aangezien de international van Spanje (33) steeds ouder wordt, zou een vervanger uit de eigen jeugd wel heel fijn zijn, ook gezien de financiële situatie.

{image[349427][left-half][]}Iñaki Peña (22)

Over de Spaanse keeper is iedereen in Catalonië heel tevreden. Zo tevreden zelfs, dat de Braziliaanse tweede keeper Neto mag vertrekken van Koeman. Ze zien in Peña een prima stand-in, ondanks dat Marc-André Ter Stegen de komende tijd nog even buitenspel ligt vanwege een operatie. De vraag is wel of hij veel aan spelen toe gaan komen, want Ter Stegen - mits fit - speel je natuurlijk niet zomaar uit de basis.

Alejandro Balde (17)

Staat in tegenstelling tot de andere namen in dit lijstje al langer op de radar van Koeman, die behalve Jordi Alba maar weinig echte linksbacks in zijn selectie heeft. Mogelijk dat Sergino Dest er gaat spelen, maar dat Júnior Firpo werd verkocht door de Catalanen had ook te maken met Balde, die vorig seizoen al een hele goede periode doormaakte in het B-team en toen al werd bekeken door Koeman. Startte in de oefenwedstrijden tweemaal in de basis en als er geen back aangetrokken meer wordt, zal hij Alba het als concurrent moeilijk moeten maken.

{image[349425][right-half][]}Gavi (16)

Pas zestien jaar, maar aan de bal is Gavi echt een verademing om te zien. Op het middenveld van FC Barcelona is door de afzegging van Georginio Wijnaldum mogelijk extra ruimte, omdat Ilaix Moriba tijdelijk is verbannen en Miralem Pjanic is vertrokken. Met buitenkantje rechts liet hij tegen Girona een paar keer hele mooie dingen zien. Als Koeman hem nu nog niet klaar acht voor het grote werk, dan is het volgend seizoen wel. Maar aangezien hij wel mee mag naar Duitsland en een heel goede indruk maakte, kan hij zomaar de nieuwe Pedri worden dit seizoen.

Yusuf Demir (18)

De Lionel Messi van Oostenrijk komt, niet geheel onverwacht, niet uit de jeugdopleiding van de Catalanen, maar werd deze zomer binnengehaald. Hij kwam op huurbasis over van Rapid Wien, wat hem nog tot 2023 onder contract heeft staan. Hij debuteerde reeds als international van Oostenrijk en is rechtermiddenvelder. Niet alleen FC Barcelona, maar ook heel de Engelse top zat achter hem aan. Voor tien miljoen euro kan preses Joan Laporta hem echter het komende seizoen overnemen van Rapid Wien.