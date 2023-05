Jansen: "We probeerden een Europese trip na te bootsen"

Pascal Jansen kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd tussen AZ en RB Leipzig. De Alkmaarders gingen in Duitsland met 1-0 onderuit, maar toch is de oefenmeester tevreden over de trip. Volgens Jansen was de wedstrijd ook belangrijk om spelers kennis te laten maken met een Europees duel.

"Deze trip was ook bedoeld om een Europese wedstrijd na te bootsen", vertelde Jansen voor de camera van AZ TV. "We kwamen een dag van tevoren en zaten in een hotel. Zo kunnen spelers die ervaring opdoen. We gaan samen bespreken wat de jongens is opgevallen of juist tegengevallen. Daar kunnen we dan rekening mee gaan houden om ons nog beter voor te bereiden."

De coach van AZ kijkt verder terug op twee uitstekende dagen op Duitse bodem. "Dit is heel goed bevallen. We hebben goed kunnen trainen en hebben een goede wedstrijd gespeeld. De ploeg heeft een nieuwe stap gemaakt en de weerstand neemt steeds verder toe. Het is heel interessant om ons te zien tegen zo'n goede tegenstander. Leipzig is top van de Bundesliga met veel goede spelers."

AZ speelt de komende tijd nog oefenwedstrijden tegen OFI Kreta en Real Sociedad. De competitie wordt op zaterdag 14 augustus geopend met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De ploeg van Jansen moeten ook nog aantreden in de play-off van de Europa League. Begin augustus wordt er geloot en wordt de tegenstander van de Alkmaarders bekend.