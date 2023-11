PSV beloont Mauro Junior met nieuw, langdurig contract

staat ook de komende jaren onder contract bij PSV. De multi-inzetbare aanvallende middenvelder verlengde zijn verbintenis, die nog tot de zomer van 2022 doorliep, met nog eens drie seizoenen. Directeur Voetbalzaken John de Jong is trots op het nieuwe contract.

"We hebben wederom een zelf opgeleide speler langdurig aan de club gebonden en daar ben ik erg blij mee", reageerde De Jong op de clubwebsite. "Mauro is na een lang en intensief scoutings- en opleidingstraject tot kernspeler van de A-selectie uitgegroeid. Dat is hoe we het graag zien met jongens uit het buitenland die kiezen voor de opleiding van PSV. We zijn heel tevreden met zijn ontwikkeling en denken dat hij de komende seizoenen nieuwe stappen kan zetten."

Ook Mauro Júnior zelf reageerde trots. "Ik keek er erg naar uit om vandaag mijn nieuwe contract te ondertekenen. Ik hou van PSV en waardeer wat ik hier heb", zei hij. "Het was lastig om op mijn achttiende de stap van Brazilië naar Europa te maken, maar hier ben ik van een talent een man geworden. Ik weet dat hier verantwoordelijkheden bij horen en ik ben bereid die in het veld te nemen. Ik werk dagelijks heel hard en de coach geeft mij veel mogelijkheden en vertrouwen."

Mauro Júnior kwam afgelopen seizoen in 28 wedstrijden (alle competities) in actie. Hij scoorde drie keer en gaf één assist, maar wat vooral opviel is dat hij op vrijwel alle posities op het veld wel een keer speelde: als buitenspeler, als middenvelder, als centrumspits én als back (zowel links als rechts). De laatste maanden van het seizoen miste Mauro wegens een knieblessure, maar inmiddels staat hij weer op het trainingsveld tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.