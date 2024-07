Rangers te sterk in eerste oefenduel Real; zege Karsdorp

De eerste oefenwedstrijd van Real Madrid is zondagavond geen succes geworden. De Madrilenen - die overigens nog veel belangrijke spelers missen en grotendeels met een B-garnituur speelden - verloren van het Schotse Rangers FC. De ploeg van Steven Gerrard was met 2-1 te sterk voor die van Carlo Ancelotti.

Real Madrid miste in Schotland nog veel grote namen die deze zomer actief waren met hun land. Toch was de formatie met spelers als captain Marcelo, Isco, Nacho en Martin Ødegaard op papier zeker geen zwakke ploeg. Dat bewees het al na acht minuten, toen Ødegaard in een counter het halve veld overstak en de rest van het werk overliet aan Rodrygo. De Braziliaan maakte een knappe actie en zette De Koninklijke vroeg op voorsprong.

Pas na rust ging het mis voor de Madrilenen. In de 55e minuut was het Fashion Sakala die de 21-jarige verdediger Victor Chust te snel af was en voorbij doelman Andriy Lunin binnen kon schieten. Een kwartier voor tijd gaf Real vervolgens de wedstrijd volledig uit handen. Nacho plantte zijn voet in de buik van zijn tegenstander en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, waarna hij vanaf de zijkant zag hoe zijn ploeggenoten ook de 2-1 moesten incasseren. Het was Cedric Itten die een minuut na de rode kaart de verrassende eindstand op het scorebord liet noteren.

Een pijnlijke eerste oefenwedstrijd dus voor Real Madrid, dat op 14 augustus aan het nieuwe La Liga-seizoen begint. Dan speelt het de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.

AS Roma - Debrecen 5-2

Beter verliep de avond van José Mourinho en Rick Karsdorp. AS Roma rekende namens met 5-2 af met het Hongaarse Debrecen, waarmee het na vier wedstrijden nog altijd alles won deze voorbereiding. Edin Dzeko zorgde voor de laatste twee treffers, nadat Borja Mayoral, Lorenzo Pellegrini en Nicolo Zaniolo de eerdere doelpunten voor hun rekening hadden genomen. Karsdorp, de enige overgebleven Nederlander bij Roma na het vertrek van Justin Kluivert, was een van de tien nieuwe namen die aan de aftrap van de tweede helft verschenen en speelde zodoende 45 minuten mee.