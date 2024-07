Vitesse zet Grieken opzij en pakt eerste zege van voorbereiding

Vitesse heeft dinsdagavond na drie opeenvolgende nederlagen voor de eerste keer gewonnen in de voorbereiding. De Arnhemmers waren in Driel met 2-1 te sterk voor het Griekse OFI Kreta. De doelpunten van Vitesse werden in de eerste helft gemaakt door Million Manhoef.

De ploeg van trainer Thomas Letsch werd de afgelopen weken al op nederlagen getrakteerd door AEK Athene (1-3), NK Lokomotiva (1-3) en FC Nordsjælland (0-5). Daar was de Duitse oefenmeester natuurlijk niet blij mee, al zijn de resultaten van minder groot belang tijdens de voorbereiding. Toch liet Vitesse zich in de eerste helft meteen gelden tegen Kreta.

Na tien minuten spelen was het namelijk al raak voor de gastheer. Een uitstekende voorzet van Eli Dasa werd door Manhoef tegen de touwen gewerkt. Daar bleef het echter niet bij voor de negentienjarige verdediger. De doelman van OFI greep niet goed in op een schot van Dasa en Manhoef was er als de kippen bij om na zeventien minuten voor de 2-0 te zorgen.

De Grieken lieten het daar niet bij zitten en deden via Fábio Sturgeon iets terug. In het tweede bedrijf vielen er geen doelpunten meer in Driel, waar Luc Castaignos, Mike van Duinen en Jonathan de Guzman hun opwachting maakten namens OFI. Vrijdag speelt Vitesse opnieuw een oefenwedstrijd. Dan wacht een ontmoeting met het Duitse Schalke 04.