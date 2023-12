Wie wordt de eerste doelman van Ajax? "Ik ben oprecht benieuwd"

Het is nog niet duidelijk wie komend seizoen de eerste doelman van Ajax wordt. Met Maarten Stekelenburg (38) en (37) heeft trainer Erik ten Hag twee routiniers tot zijn beschikking. Frans Hoek voorziet een interessante strijd tussen de ervaren keepers, terwijl Ronald Waterreus verwacht dat de keuze 'gewoon' op Stekelenburg zal vallen.

Stekelenburg was vorig seizoen na het wegvallen van André Onana de eerste keus onder de Ajax-lat en verdedigde tijdens het EK eveneens het Oranje-doel. Pasveer werd deze zomer transfervrij opgepikt bij Vitesse en is niet naar Amsterdam gekomen om alleen de bank warm te houden. "Het gaat een heel interessante strijd worden", stelt Hoek in het Algemeen Dagblad.

"Maarten heeft weliswaar een kleine voorsprong, omdat hij het afgelopen seizoen naar behoren heeft gedaan als vervanger van Andre Onana. Maar het is echt niet zomaar gezegd dat hij de nummer 1 is. Remko is als keeper allround, kan terugkijken op een uitstekend jaar bij Vitesse en is een echte leider. Hij heeft de potentie om eerste keeper te worden bij Ajax. Dat geloof ik echt", zegt de bekende keeperstrainer.

Waterreus verwacht dat Stekelenburg een streepje voor heeft bij Ten Hag. "Het EK daargelaten heeft Stekelenburg het gewoon keurig gedaan de afgelopen maanden. Het lijkt me daarom geen discussie dat hij het seizoen als nummer 1 begint. Anderzijds is het maar de vraag of Stekelenburg, die jaren achtereen nauwelijks heeft gespeeld, een heel seizoen fit blijft. Met Pasveer heeft Ajax dan een invaller die er moeiteloos staat. Ook in de Champions League, mocht dit nodig zijn. Ik vind het een heel slimme zet van Ajax dat ze hem gehaald hebben."

Ajax haalde deze zomer eveneens Jay Gorter terug, maar de van Go Ahead Eagles overgekomen doelman is vermoedelijk nog niet meteen klaar voor het grote werk. "Ik ben oprecht benieuwd wie er straks gaat spelen, Maarten of Remko. Zo van buitenaf bezien ligt de strijd echt helemaal open", besluit Hoek.