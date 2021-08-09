Opluchting voor Van Bommel na fout: "Geen consequenties"

VfL Wolfsburg-trainer Mark van Bommel kan opgelucht ademhalen. Zijn wisselfout in de bekerwedstrijd tegen Preußen Münster (1-3 winst) zal voor hemzelf geen consequenties hebben. Dat vertelde voorzitter Jörg Schmadtke in een reactie op het incident, dat Wolfsburg mogelijk het bekerseizoen kan kosten.

Verschillende Duitse media schreven zondagavond hoe Wolfsburg moet vrezen voor diskwalificatie uit de DFB Pokal. Reden hiervoor is de zesde wissel die Van Bommel inbracht tijdens de verlenging tegen de vierdeklasser. Volgens de reglementen mag er namelijk maar vijf keer gewisseld worden. Op de clubwebsite van Wolfsburg noemde Schmadtke het 'extreem frustrerend' dat het is gebeurd.

'Het is erg vervelend, maar helaas niet meer terug te draaien', zei Schmadtke. 'We zullen het incident binnen de club analyseren en ervoor zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt.' De voorzitter maakte duidelijk dat hij geen schuldige wilde aanwijzen en niemand voor de bus wil gooien. 'Saamhorigheid en collegialiteit hebben bij Wolfsburg altijd hoog in het vaandel gestaan. Dat zal deze keer niet anders zijn.'

'Het is nu zaak om de komende sportieve uitdagingen weer aan te gaan. Natuurlijk zijn we allemaal teleurgesteld, maar we zijn overtuigd dat we onze sportieve ontwikkeling kunnen voortzetten zonder persoonlijke consequenties te verbinden aan deze vervelende situatie. We hebben erover nagedacht alle betrokkenen een basiscursus 'begrijpend lezen' aan te bieden, maar daar hebben we na overleg toch maar van afgezien', sloot Schmadtke grappend af.

Overigens is nog niet duidelijk of Wolfsburg daadwerkelijk uit het toernooi gezet zal worden. Volgens Duitse media hangt dat ervanaf of Preußen Münster protest aan zal tekenen tegen de zesde wissel van Van Bommel.