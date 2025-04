Van Dijk oogst lof: "Liverpool met hem is een heel ander team"

De Champions League en het kampioenschap wist Liverpool te winnen met . Vorig seizoen ging het een stuk minder met de ploeg van Jurgen Klopp toen de Nederlandse verdediger ontbrak. Het zegt volgens Thomas Tuchel alles over de mandekker.

De trainer van Chelsea stelt dat 'Liverpool met Virgil van Dijk een heel ander elftal is dan zonder'. Dat vertelde de oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen Chelsea en Liverpool. "Ik weet niet of Van Dijk al zijn topniveau heeft bereikt, maar wellicht niet omdat hij pas een paar wedstrijden in zijn benen heeft. Hij zal sowieso een goede wedstrijd spelen, want hij houdt van dit soort wedstrijden."

Tuchel is lovend over de Nederlander. "Het zijn niet alleen Van Dijks individuele kwaliteiten en prestaties. Hij laat ook iedereen om zich heen beter spelen. Liverpool met hem is gewoon een ander team. Ik kijk uit naar het duel en ik denk heel veel voetbalfans", aldus de trainer, die een mooi duel verwacht tussen de verdediger en spits Romelu Lukaku. "Het zal voor Lukaku een stresstest worden, zaterdag op Anfield."