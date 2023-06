Van Gaal doelde met 'veredeld stelletje sterren' niet op Oranje

Louis van Gaal ontkent dat hij de spelers van het Nederlands elftal 'een veredeld stelletje sterren' heeft genoemd. Die woorden sprak de nieuwe bondscoach begin juli tijdens de uitzwaaitraining van de Leeuwinnen uit, maar volgens Van Gaal was het helemaal geen sneer naar Oranje.

Van Gaal sprak de Leeuwinnen in aanloop naar de Olympische Spelen toe. "Kijk eens naar het Europees kampioenschap heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen", zei de zeventigjarige oefenmeester. "En ik heb altijd onder Sarina gezien dat er een team stond, die voor elkaar door het vuur gaat. Dus zorg ervoor dat je als team met jullie coach naar de Olympische Spelen gaan om daar goud te halen."

De uitspraak werd geïnterpreteerd als sneer naar het Nederlands elftal, dat al in de achtste finale van het EK werd uitgeschakeld. "Dat is de media tegenwoordig. Oh, hij bedoelt het Nederlands elftal. Nee, ik zei het EK. Ik heb niet Oranje of het Nederlands elftal gezegd. Ik heb een voorbeeld genoemd dat een verzameld stelletje individuele spelers niet kampioen worden. En toen had ik in mijn hoofd: Frankrijk, Portugal. En wat hadden jullie in je hoofd? Natuurlijk het Nederlands elftal. Maar dat had ik niet in mijn hoofd. Kijk de beelden na."

"Ik zei het voor de dames", ging Van Gaal verder. "Dat heb ik als een parameter gebruikt om duidelijk te maken dat je als team veel beter kunt presenteren dan als spelers die denken dat ze meer zijn dan ze waard zijn."