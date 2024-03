'Ajax heeft 'superdebutant' van de nationale ploeg VS op de radar'

De Amerikaanse aanvaller Ricardo Pepi (18) maakte afgelopen maand zijn debuut bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten en scoorde tegen Honduras meteen én gaf een assist in zijn tot dusver enige interland. Die goede prestaties van de jonge spits zijn niet onopgemerkt gebleven, want onder andere Ajax zou het supertalent willen binnenhalen.

Dat schrijft 90min althans. Ajax zou de spits van FC Dallas inmiddels meermaals hebben bekeken en na de wedstrijd tegen de Vancouver Whitecaps hebben besloten dat ze een poging gaan doen om hem naar Nederland te halen. In de met 1-0 verloren wedstrijd kwam de aanvaller weliswaar niet tot scoren, maar dit seizoen staat de teller wel al op twaalf doelpunten en twee assists in 24 officiële MLS-wedstrijden.

Niet alleen Ajax heeft interesse, al zijn de Amsterdammers volgens het met medium vooralsnog wel het meest concreet. Ook Juventus, Bologna, AC Milan en een aantal Premier League-clubs hebben sluimerende belangstelling in de voorhoedespeler. Welke club ook toeslaat, er zal in elk geval een miljoenenbedrag op tafel moeten komen. De verwachting is namelijk dat de transfersom van Alphonso Davies (tien miljoen euro) flink overschreden moet gaan worden.

In totaal speelde de in Texas geboren Pepi al 52 officiële wedstrijden voor FC Dallas, waarin hij vifftien doelpunten produceerde en vier assists gaf. De rechtsbenige diepe spits gaf in zijn enige interland tot dusver dus een assist en scoorde. Omdat zijn verbintenis tot en met 2026 (!) doorloopt, heeft FC Dallas een uitstekende onderhandelingspositie. Op het derde niveau in Amerika kwam hij namens North Texas Soccer Club tot elf doelpunten in veertien wedstrijden.