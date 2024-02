Vertonghen geniet van wervelend Ajax: "Dat verbaast me wel"

volgt Ajax nog altijd op de voet. Hij zag de Amsterdammers wervelen in Lissabon tegen Sporting Portugal. De verdediger van stadsgenoot Benfica is onder de indruk van de ploeg en vooral de talenten maken indruk op hem.

"Ik heb vooral de beginfase gezien, daarna was het bedtijd voor de kinderen. Het eerste halfuur was ongelooflijk, ik kan niet anders zeggen. Ze zijn zo goed. Ik ken natuurlijk wel een aantal jongens en wat mensen er omheen. Ik kijk veel naar Ajax, maar dit was voor mij wel een referentie. Ik ken Sporting goed. Als je ziet hoe dominant ze zijn, ook uitgedrukt in score, dat verbaast me wel", doelt hij op de 5-1 overwinning voor de camera van Ajax TV.

"Er zit heel veel beweging in de ploeg. Natuurlijk zat het gister ook wel een beetje mee, maar er zat zoveel snelheid in de aanvallen", aldus de Belg, die in Amsterdam nog samenspeelde met Daley Blind en Maarten Stekelenburg. Dat zijn volgens hem echter niet de uitblinkers van het huidige Ajax. "Antony valt me heel erg op. Hij is een leuke speler om naar te kijken. Timber doet het ook ongelooflijk goed, Rensch is een geweldige voetballer en Gravenberch ook. Ik kan eigenlijk door blijven gaan. Het niveau van de wissels is ook ongelooflijk."

Vertonghen kijkt met extra interesse naar Timber, die op dezelfde positie speelt als hij in zijn Ajax-periode. Inmiddels staat hij vaker opgesteld als vleugelverdediger. "Ik dacht dat ik op mijn oude leeftijd wel in het centrum mocht staan, maar dat zit er niet in. Daar grapte ik ook nog over met Blind. Timber is nu verder dan ik toen. Ik was ook geen basisspeler op die leeftijd. Het zelfvertrouwen bij hem is geweldig, maar dat geldt voor heel veel jeugdspelers. Dat krijg je bij Ajax met de paplepel ingegoten", besluit de mandekker.