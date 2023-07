Ibra op zijn best: "Wie kampioen wordt? Waar speelt Zlatan?"

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Zlatan Ibrahimovic, zo blijkt al jaren. De markante topspits van AC Milan bereikte afgelopen weekend de grens van veertig jaar, maar heeft nog altijd bijzonder veel geloof in eigen kunnen. De Zweed verwacht dat hij AC Milan dit seizoen eindelijk weer eens naar een hoofdprijs gaat leiden.

Het Italiaanse televisieprogramma Le Iene haalde Zlatan deze week voor de camera. Ibrahimovic sprak zijn titelambities bepaald niet onder stoelen of banken. "Wie er kampioen gaat worden dit jaar? Bij welke ploeg speelt Zlatan?", vroeg hij zich hardop af. Nadat de presentator AC Milan antwoordde, luidde zijn antwoord: "Oké, dan gaat AC Milan kampioen worden."

Zlatan kampt momenteel met een achillespeesblessure, maar verwacht snel zijn rentree te maken. "Ik voel me nog steeds fit en jong. Ik sta te trappelen om weer aan de slag te gaan. Mijn blessure is denk ik snel weer verholpen." Ibrahimovic heeft deze week de tijd om aan zijn herstel te werken. De voetballerij zit namelijk in een interlandbreak.

Milan staat na zeven speelronden op de tweede plaats in de Serie A en is een van de drie ploegen die nog geen nederlaag heeft hoeven incasseren. Alleen Napoli presteert tot dusverre beter: de ploeg van Luciano Spalletti won alle zeven wedstrijden. Milan morste alleen tegen Juventus (1-1) punten.