Zirkzee maakt indruk, Boadu krijgt kritiek: "Kan een schepje bij"

Erwin van de Looi zag weggaan bij Jong Oranje door een blessure. De verwachting is dat en een basisplaats krijgen als de ploeg het dinsdagavond opneemt tegen de leeftijdsgenoten van Wales, maar dat wilde de oefenmeester noch bevestigen noch ontkennen.

"Het is jammer dat we Brian verloren zijn onderweg", begint Van de Looi bij ESPN. Hij noemt het een aderlating dat de spits van RB Leipzig naar huis moest. "We hebben hem niet voor niets opgeroepen en hij stond de vorige wedstrijd in de basis. Het is een hele talentvolle spits, alleen hij zit in een lastige situatie waarin hij minder speelt. Nu speelde die bij ons, maar raakte hij in de eerste minuten geblesseerd."

Tegen Jong Zwitserland begon Van de Looi met Brobbey en Joshua Zirkzee in de aanval. De verwachting is dat hij nu voor Myron Boadu kiest, maar daar wil de trainer nog niets over zeggen. "Ook Myron zit niet in de makkelijkste fase van de carrière. Hij speelt niet altijd bij Monaco en worstelt met z'n vorm. Volgens mij begint het altijd met knalhard werken voor je team. Daar kan nog wel een schepje bij", vertelt de oefenmeester kritisch.

Van de Looi is wel lovend over Zirkzee, die momenteel op huurbasis indruk maakt bij Anderlecht. "Hij maakt een geweldige indruk. In zijn professionaliteit en de betrokkenheid bij het team", aldus de coach, die stelt dat de aanvaller 'iets extra's heeft'. "Hij is natuurlijk niet voor niks naar Bayern München gegaan. Bij zo'n club is het moeilijk om door te breken, het is geen schande. Uiteindelijk komt het er via een omweg veel meer uit."