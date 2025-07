Dolberg lijdt aan chronische auto-immuunziekte

Oud-Ajacied miste de afgelopen wedstrijden van zijn club OGC Nice en heeft maandagochtend via zijn eigen Instagram-account bekendgemaakt waarom. De Deen kampt namelijk met diabetes type 1, een chronische auto-immuunziekte. Ondanks de ziekte verwacht Dolberg zelf nog altijd op het hoogste niveau te kunnen blijven voetballen.

Mensen die lijden aan diabetes type 1, moeten elke dag insuline spuiten om het gehalte weer op een acceptabel niveau te krijgen. De ziekte valt het afweersysteem van het lichaam aan. Waar het afweersysteem normaal alleen ziektes buiten de deur probeert te houden, vernielt het bij patiënten van diabetes 1 de cellen die insuline aanmaken. De insuline moet op peil gehouden worden door dagelijkse injecties.

Op Instagram reageert Dolberg geschrokken, maar ook realistisch. 'Natuurlijk komt dit als een verrassing, maar eerlijk gezegd ben ik ook opgelucht dat ik nu weet waarom ik met de afgelopen twee weken zo slecht voelde. Ik ben daarnaast ook blij dat de dokters hebben aangegeven dat een goede behandeling ervoor zorgt dat ik gewoon profvoetballer kan blijven.'

Lees ook: Dolberg grote man bij basis-debuut Calvin Stengs

Dolberg miste de wedstrijden tegen Angers en Montpellier en nu blijkt waarom. De spits is al even begonnen met de behandeling en maakt het goed. 'Ik begin al een beetje gewend te raken aan de behandeling.' De komende interlandperiode laat hij nog even aan zich voorbij gaan, maar daarna hoopt Dolberg snel weer aan te sluiten bij de selectie van Nice.