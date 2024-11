Weghorst hard over Van Bommel: "Hij paste hier niet"

denkt dat het een goed besluit is geweest om Mark van Bommel te ontslaan. De Nederlandse spits en coach beleefden na een sterke start een extreem moeizame periode, waardoor het bestuur van de Duitse subtopper besloot Van Bommel op straat te zetten. Onder Florian Kohfeldt begint Wolfsburg de laatste tijd steeds beter te draaien.

"Met de nieuwe trainer spelen we weer heel ander voetbal dat bij onze ploeg goed aanslaat", vertelt de aanvaller aan het Duitse BILD. Hij past met zijn ideeën en hoe hij is, heel goed bij ons. Iedere trainer heeft zijn eigen kwaliteiten en ideeën. Ik denk dat Mark van Bommel hier niet goed paste. Hij en de club pasten niet goed bij elkaar."

Van Bommel werd in december 2019 ontslagen bij PSV en ging afgelopen zomer weer aan de slag. In de Bundesliga startte hij nog ijzersterk, resulterend in een plek in de Duitse top. Na een serie van acht duels op rij zonder overwinning werd Van Bommel eind oktober echter op straat gezet. Ook zijn assistent-coach Kevin Hofland werd ontslagen.

Inmiddels heeft Wolfsburg het weer redelijk op de rit. De subtopper bezet momenteel de zesde plaats in Duitsland. Bovendien mogen de Duitsers nog altijd dromen van overwintering in de Champions League.