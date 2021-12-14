Live voetbal

Cillessen bevestigt bloedvorm: 'Met een geweldige prestatie'

Cillessen bevestigt bloedvorm: 'Met een geweldige prestatie'
0 reacties
Nathan Sprey
14 december 2021, 10:29   Bijgewerkt: 6 december 2023, 15:25

Jasper Cillessen (32) maak indruk momenteel in het doel van Valencia. De Nederlandse keeper werd afgelopen weekend tegen Elche gekozen tot de beste speler van de wedstrijd en is door het Spaanse El Mundo Deportivo zelfs gekozen in het elftal van Europa in het afgelopen speelweekend.

'Cillessen bevestigt zijn goede vorm met een geweldige prestatie', staat te lezen in de Spaanse krant. 'De Nederlandse doelman was beslissend in de overwinning van Valencia op Elche, met twee reddingen en de assist van Guedes bij het eerste doelpunt.' De Nederlander hield op 0-0 zijn ploeg in de wedstrijd en in blessuretijd had hij ook nog een fenomenale redding op de doellijn.

De VAR bepaalde uiteindelijk dat de bal niet over de lijn was, waardoor Cillessen gekroond tot worden van man van de wedstrijd. 'Cillessen laat zien dat hij nog altijd een keeper van hoog niveau is.' Bij Elche was er overigens veel boosheid over het besluit: volgens hen was de bal wel degelijk over de lijn (zie onder).

Lees ook: Cillessen oogst lof na 'spookgoal': 'Leek onmogelijk'

De Nederlander genoot zelf ook van zijn hoofdrol. "Ik ben blij met de drie punten en de overwinning. Ik heb geluk gehad dat de laatste bal niet over de lijn was", glimlachte de doelverdediger, die meedoet om Europees voetbal met Valencia. "Dat zou de club Valencia elk jaar eigenlijk moeten doen. We willen de laatste twee wedstrijden voor Kerstmis winnen en er dan van genieten."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick in de wedstrijd tegen Internazionale

Flick neemt na puntverlies Barcelona zeer strenge maatregel

  • za 6 september, 17:36
  • 6 sep. 17:36
Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

  • wo 13 augustus, 14:21
  • 13 aug. 14:21
Jasper Cillessen wordt gepresenteerd als nieuwe keeper door NEC-directeur Carlos Aalbers

NEC presenteert Cillessen als opvolger Roefs: 'Hij vinkt het allemaal aan'

  • vr 1 augustus, 16:45
  • 1 aug. 16:45
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Valencia - Elche

2 - 1
Gespeeld op 11 dec. 2021
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2021/2022

Meer info

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
7
Elche
3
2
5
8
Betis
4
0
5
9
Valencia
3
2
4
10
Rayo
3
1
4
11
Alavés
3
0
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel