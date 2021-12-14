Cillessen bevestigt bloedvorm: 'Met een geweldige prestatie'

(32) maak indruk momenteel in het doel van Valencia. De Nederlandse keeper werd afgelopen weekend tegen Elche gekozen tot de beste speler van de wedstrijd en is door het Spaanse El Mundo Deportivo zelfs gekozen in het elftal van Europa in het afgelopen speelweekend.

'Cillessen bevestigt zijn goede vorm met een geweldige prestatie', staat te lezen in de Spaanse krant. 'De Nederlandse doelman was beslissend in de overwinning van Valencia op Elche, met twee reddingen en de assist van Guedes bij het eerste doelpunt.' De Nederlander hield op 0-0 zijn ploeg in de wedstrijd en in blessuretijd had hij ook nog een fenomenale redding op de doellijn.

De VAR bepaalde uiteindelijk dat de bal niet over de lijn was, waardoor Cillessen gekroond tot worden van man van de wedstrijd. 'Cillessen laat zien dat hij nog altijd een keeper van hoog niveau is.' Bij Elche was er overigens veel boosheid over het besluit: volgens hen was de bal wel degelijk over de lijn (zie onder).

De Nederlander genoot zelf ook van zijn hoofdrol. "Ik ben blij met de drie punten en de overwinning. Ik heb geluk gehad dat de laatste bal niet over de lijn was", glimlachte de doelverdediger, die meedoet om Europees voetbal met Valencia. "Dat zou de club Valencia elk jaar eigenlijk moeten doen. We willen de laatste twee wedstrijden voor Kerstmis winnen en er dan van genieten."

Wonderredding Jasper...of eigenlijk net niet? 💫



Cillessen zit na het heroveren van zijn basisplaats bij Valencia in een heerlijke flow 👏🏻



Na het geven van een assist maakte hij in de slotfase nog een cruciale redding...of zat hij nou al?