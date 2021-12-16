Jonk ziet Antonucci graag weer bij Volendam: "Anders zou ik liegen"

Franco Antonucci komt nog niet erg aan de bak bij Feyenoord onder Arne Slot. En daar hoopt een oude club van de voormalig Ajacied van te profiteren. Antonucci droeg voor dit seizoen namelijk twee jaar het oranje van FC Volendam om de schouders.

Als het aan trainer Wim Jonk ligt, komt het mogelijk van een hereniging aan de Dijk. "Ja, ik zou liegen als dat niet zo is", reageert Jonk op de vraag van NH Nieuws of Antonucci interessant zou zijn voor FC Volendam. "Maar dat geldt voor elke ploeg in Nederland die op een bepaald niveau speelt, ook voor Volendam." Met Antonucci in de ploeg eindigde FC Volendam in het afgebroken voetbalseizoen 2019/20 op de derde plaats. Afgelopen jaar bleven De Wijdbroeken steken op de zesde positie in de Keuken Kampioen Divisie.

Jonk laat in ieder geval weten dat de club nog steeds goed contact heeft met Antonucci, die altijd aangaf het goed naar zijn zin te hebben bij de club uit het vissersdorp. "Maar hij heeft natuurlijk zoveel keus, we gaan wel zien", besluit Jonk. Antonucci ligt in De Kuip nog tot 2024 vast. Deze week werd ook het Franse Troyes genoemd als mogelijk nieuwe bestemming voor Antonucci.

Lees ook: 'Feyenoord: miljoenenbod Antonucci

Een vertrek van de oud-speler van AS Monaco zou Feyenoord een transfersom van circa twee miljoen euro moeten opleveren. Bij Feyenoord is Antonucci dit seizoen niet verder gekomen dan negen minuten in het eerste elftal. Dat was helemaal aan het begin van het seizoen: in het thuisduel van Feyenoord tegen FC Drita in de kwalificatiereeks van de Europa Conference League.