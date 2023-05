Bosz haalt uit naar Turpin: "Voor iedereen duidelijk, behalve hem"

Peter Bosz was zondagavond na afloop van het verloren thuisduel met Lille OSC (0-1) niet te genieten. Een afgekeurd doelpunt vlak voor tijd zorgde voor de nodige frustraties bij de trainer van Olympique Lyon.

Lyon leek een punt over te houden aan de ontmoeting met Lille toen Lucas Paquetá profiteerde van een fout van Léo Jardim. De VAR greep echter in omdat er een overtreding op de doelman zou zijn gemaakt. Na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Clément Turpin het doelpunt te annuleren.

Onbegrijpelijk, vond Bosz. "We maakten vlak voor tijd een geldig doelpunt. De keeper trapt in de grond", zo beoordeelt Nederlandse trainer de situatie. "Dat was voor iedereen ter wereld duidelijk, behalve voor de scheidsrechter."

De nederlaag tegen Lille was voor Lyon het derde puntenverlies in vier wedstrijden tijd. "Het is ongelooflijk dat we de wedstrijden niet hebben gewonnen. We hebben goed gespeeld en kregen veel kansen", aldus Bosz, die met zijn Lyon slechts tiende staat in de Ligue 1. De verschillen in de (sub)top zijn echter klein.