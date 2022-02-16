Oranje begint ondanks wereldgoal matig aan Tournoi de France

De Oranje Leeuwinnen hebben hun eerste wedstrijd op het Tournoi de France niet gewonnen. De ploeg van bondscoach Marc Parsons was woensdagavond in een regenachtig Caen niet in staat om Brazilië te verslaan. Op Franse bodem hielden beide ploegen elkaar in evenwicht: 1-1.

Parsons moet in Frankrijk meerdere speelsters en stafleden missen vanwege corona en had dus een flinke puzzel te leggen voorafgaand aan het vriendschappelijke toernooi. De Engelsman zag zijn ploeg erg slordig beginnen tegen de Zuid-Amerikanen, die halverwege de eerste helft een enorme kans onbenut lieten. Oranje had via Victoria Pelova en Vivianne Miedema op voorsprong kunnen komen, maar ook zij hadden het vizier niet op scherp staan.

Na de thee werd het veldspel niet veel beter, maar wist Oranje wel toe te slaan. Een diepe bal van Sherida Spitse werd op waarde geschat door Lineth Beerensteyn. De rechtsbuiten twijfelde niet en pegelde de bal bijzonder fraai tegen de touwen: 0-1. Daarna bleken de Brazilianen slordig in de eindfase en liet Miedema na om er nog 0-2 van te maken in het Stade Michel d'Ornano. Haar inzet werd gekeerd door de Braziliaanse goalie.

In de slotfase besloot Parsons jongelingen Esmee Brugts en Romée Leuchter nog te laten debuteren. Zij stapten uiteindelijk echter niet met een overwinning van een veld. Brazilië kreeg een gemakkelijk gegeven strafschop na hands van Merel van Dongen. Dit buitenkansje was wel besteed aan routinier Marta: 1-1. Van Dongen kreeg in blessuretijd ook nog haar tweede gele kaart. De Leeuwinnen spelen op het Tournoi de France ook nog wedstrijden tegen Finland en Frankrijk.