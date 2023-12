Koeman boycot FC Barcelona: "Niet met Laporta als voorzitter­"

Ronald Koeman (58) heeft flink uitgehaald naar Joan Laporta. De voorzitter van FC Barcelona heeft de Nederlandse coach uiteindelijk niet alleen ontslagen, maar vooral de manier waarop steekt de voormalig speler én trainer van de Catalaanse grootmacht. "Je zult mij voorlopig niet in het Camp Nou zien, dat kan ik nog niet. Niet met deze voorzitter­."

Dat vertelt Koeman - die zich voor het eerst uitspreekt over zijn ontslag in Camp Nou - tegenover het Algemeen Dagblad. In zijn derde seizoen van de Videoland-serie komt hij ook voor het eerst naar buiten met commentaar, wat tegelijk valt met dit interview. "Ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd. De tijd die de nieuwe trainer, Xavi, heeft gekregen was mij niet gegund. Dat vind ik nog wel steeds pijnlijk. Ik zat met al die geblesseerden. Nu is Pedri weer fit, en Dembélé... Dat zie je allemaal terug", stelt Koeman.

Ook was er op de transfermarkt opeens veel meer mogelijk. Onder Koeman moesten Antoine Griezmann en Lionel Messi worden verkocht vanwege financiële redenen, maar deze winter trok de club opeens Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang aan. "Dat zou ik ook wel hebben gewild. Maar ik ben blij voor de club, dat het nu beter gaat, en voor de spelers. Het is mooi om Frenkie weer ouderwets goed te zien voetballen, hij heeft zóveel kwaliteit."

Maar dat Messi moest vertrekken en er vervolgens voor 55 miljoen een speler van Manchester City moest komen, snapt de oefenmeester nog steeds niet. "Dan vraag je je toch af of er niet meer aan de hand was. Waarom moest Messi weg?", stelt Koeman, die uiteindelijk geen spijt heeft gehad van zijn overstap van het Nederlands elftal naar Catalonië. "Ik heb geen moment gedacht dat ik hier niet had moeten instappen. Ik wilde dit echt graag doen."