'Ten Hag denkt aan vertrek en wil 'heel graag' om de tafel met United'

Erik ten Hag zou wel oren hebben naar een avontuur bij Manchester United. De trainer wordt al maanden aan de Engelse grootmacht gelinkt, maar vooralsnog heeft hij nog niet met de beleidsbepalers op Old Trafford gesproken. Via tussenpersonen zou er wel het eerste contact zijn gelegd.

Sky Sports meldt dat de Nederlander 'heel graag' in gesprek wil met de bestuurders van de club. Ralf Rangnick staat momenteel voor de groep in Manchester, maar bij zijn aanstelling werd al bekend dat hij puur als interim-trainer werd gehaald na het ontslag van Ole Gunnar Solskjær. Hij werd voor de groep gezet omdat de droomkandidaten nog niet beschikbaar waren toen de Noor op straat werd gezet. Het is inmiddels een publiek geheim dat naast Ten Hag ook Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino hoog op het wensenlijstje staat.

Ten Hag heeft via tussenpersonen kort contact gehad over de interesse van United, maar hij heeft laten weten zich in eerste instantie op Ajax te richten. De club strijdt namelijk nog op drie fronten mee. Aan het eind van het seizoen kan er wel gepraat worden over een transfer, waar de trainer dus wel voor open lijkt te staan. Het is niet voor het eerst dat in de Engelse media wordt gemeld dat de oefenmeester staat te popelen om richting de Premier League te gaan. The Daily Mail meldde eerder al dat de Nederlander zelfs Engelse les heeft om voortvarend te beginnen aan zijn klus in Manchester.

Mochten Ten Hag en de club met elkaar in zee willen, dan is de verwachting bij Sky Sports dat Ajax niet dwars gaat liggen. Dat heeft alles met de 'onderlinge relatie' tussen de clubs te maken. Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft als keeper een verleden bij de Engelse grootmacht, waardoor hij nog altijd nauwe banden heeft binnen de club. Ten Hag ligt nog tot medio 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.